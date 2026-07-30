JeansMusic Festival 2026, il “sogno americano” arriva in Salento: il SIGNUM Saxophone Quartet protagonista tra Corigliano, Nardò e Lecce

Il JeansMusic Festival 2026 guarda oltreoceano e porta in Salento il “sogno americano” attraverso il linguaggio della musica. Domenica 2 agosto, nell’Atrio del Castello De’ Monti di Corigliano d’Otranto, e lunedì 3 agosto, nel Chiostro dei Carmelitani di Nardò, entrambi alle ore 21 e con ingresso libero, sarà protagonista il SIGNUM Saxophone Quartet, tra i più prestigiosi ensemble di sassofoni della scena internazionale.

Il quartetto, composto da Edoardo Zotti, Michal Knot, Jacopo Taddei e Alan Lužar, proporrà American Dream, un viaggio attraverso epoche e stili diversi per raccontare la nascita e l’evoluzione del sogno americano nella musica.

Il programma partirà dalle radici europee del Nuovo Mondo, con Henry Purcell e le atmosfere teatrali di Abdelazer, per arrivare al celebre Quartetto n. 12 “Americano” di Antonín Dvořák, nel quale la tradizione mitteleuropea incontra le suggestioni popolari e i ritmi scoperti dal compositore durante il suo soggiorno negli Stati Uniti.

Il percorso proseguirà con i Three Preludes di George Gershwin, simbolo dell’incontro tra jazz, blues e musica colta, fino all’energia teatrale di West Side Story di Leonard Bernstein, dove Broadway, sinfonismo europeo e sonorità latinoamericane si fondono in una scrittura di straordinaria modernità.

Il SIGNUM Saxophone Quartet fino all’8 agosto

Gli appuntamenti con il SIGNUM Saxophone Quartet proseguiranno per tutta la prima settimana di agosto.

Giovedì 6 agosto, a Villa La Meridiana – CAROLI Hotels di Santa Maria di Leuca, il quartetto sarà protagonista insieme al fisarmonicista Samuele Telari, mentre venerdì 7 agosto, nel Chiostro dell’ex Convento dei Teatini di Lecce, salirà sul palco con Fabrizio Meloni, storico primo clarinetto del Teatro alla Scala.

Il concerto del 7 agosto proporrà un intreccio tra le musiche di Bernstein e Gershwin e la contemporaneità di Checkmate, composizione di Francesco Darmanin che sarà eseguita in Prima Assoluta Mondiale. Il brano è stato scritto proprio per Meloni e per il SIGNUM Saxophone Quartet.

Jacopo Taddei, “Sax Hero” e artista in residenza

Tra i protagonisti della seconda parte del JeansMusic Festival spicca Jacopo Taddei, componente del SIGNUM Saxophone Quartet e artista in residenza del JeansMusic 2026.

Considerato tra gli interpreti italiani più affermati della scena classica internazionale e definito dalla critica un autentico “Sax Hero”, Taddei sarà il filo conduttore di un percorso musicale che attraverserà diverse tappe del Festival.

Dopo gli appuntamenti con il quartetto, il sassofonista sarà protagonista insieme a Samuele Telari del progetto “Alto Ritmo”, in programma il 4 agosto a Otranto, il 5 agosto a Lecce e l’8 agosto a Nardò.

Il concerto proporrà un viaggio tra jazz, tango, musica sudamericana e repertorio del Novecento, alternando virtuosismo, improvvisazione e raffinatezza cameristica.

Un Festival tra musica e patrimonio del Salento

La sesta edizione del JeansMusic Festival rappresenta anche un importante traguardo per la manifestazione, confermata per il triennio 2025-2027 tra i progetti finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura.

Il Festival punta a unire qualità artistica, valorizzazione dei giovani interpreti e riscoperta del patrimonio storico e paesaggistico del Salento, trasformando piazze, castelli e chiostri in luoghi di incontro tra musica e comunità.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce, con la direzione artistica di Matthieu Mantanus, e si avvale della collaborazione delle amministrazioni comunali di Lecce, Nardò, Otranto e Corigliano d’Otranto e del sostegno di CAROLI Hotels, main sponsor e partner delle date di Santa Maria di Leuca.

Il calendario

2 agosto – Corigliano d’Otranto, Atrio del Castello De’ Monti, ore 21: American Dream – SIGNUM Saxophone Quartet

3 agosto – Nardò, Chiostro dei Carmelitani, ore 21: American Dream – SIGNUM Saxophone Quartet

4 agosto – Otranto, Largo Porta Alfonsina, ore 21: Alto Ritmo – Jacopo Taddei & Samuele Telari

5 agosto – Lecce, Chiostro dell’ex Convento degli Agostiniani, ore 21: Alto Ritmo – Jacopo Taddei & Samuele Telari

6 agosto – Santa Maria di Leuca, Villa La Meridiana – CAROLI Hotels, ore 21: Samuele Telari feat. SIGNUM Saxophone Quartet

7 agosto – Lecce, Chiostro dell’ex Convento dei Teatini, ore 21: Fabrizio Meloni feat. SIGNUM Saxophone Quartet

8 agosto – Nardò, Chiostro dei Carmelitani, ore 21: Alto Ritmo – Jacopo Taddei & Samuele Telari

23 agosto – Lecce, Piazza Sant’Oronzo, ore 21: concerto lirico-sinfonico Omaggio a Tito Schipa



