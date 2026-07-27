Bari, il Sindaco Leccese al sopralluogo del cantiere FAL di Santa Caterina

BARI - Domani, martedì 28 luglio, alle ore 10.30, presso il cantiere del sovrappasso di Santa Caterina, in corso di realizzazione da parte di Ferrovie Appulo Lucane nel quartiere Picone, sarà effettuato un sopralluogo al quale prenderanno parte il presidente di Ferrovie Appulo Lucane Vittorio Zizza, il direttore Generale Stefano Di Bello, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese e il sindaco di Bari, Vito Leccese.

Il sopralluogo sarà l’occasione per fare il punto sull’andamento dei lavori finalizzati all’eliminazione dell’ultimo passaggio a livello di Fal nella città di Bari, ed alla sua sostituzione con un sovrappasso lungo poco più di 80 metri, a doppio senso di marcia per le auto, con marciapiede per i pedoni da un lato e pista ciclabile dall’altro. L’eliminazione del passaggio a livello e la contestuale realizzazione del sovrappasso rientrano in un intervento aggiuntivo rispetto ai nove realizzati da Fal nell’ambito del Progetto Strade Nuove, inaugurato a novembre 2024, ed è stato finanziato dalla Regione Puglia con 5,6 mln di euro.

NB: per raggiungere il punto di incontro all’inizio del cantiere, evitando le chiusure stradali ad esso connesse, si consiglia di seguire le indicazioni di Google maps verso questa posizione https://maps.app.goo.gl/rcPiYAuVPmKK6Pne8



