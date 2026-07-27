Assud porta nel borgo antico la prima nazionale del Giorgio Albanese Group

BARI - Mercoledì 29 luglio, alle 21.00, nel complesso di Santa Chiaranel borgo antico di Bari si terrà, in prima nazionale, lo spettacolo “When time slipped away” del Giorgio Albanese Group, nuovo appuntamento della rassegna Assud, proposto dall’associazione Al Nour, all’interno del progetto “Le due Bari”, finanziato dal Mic – Direzione Generale Spettacolo.

L’esibizione propone un percorso musicale che unisce jazz contemporaneo e suggestioni mediterranee, guidato dalla fisarmonica di Giorgio Albanese e da un ensemble di musicisti di alto profilo. In programma i brani dell’omonimo progetto discografico, composizioni originali che indagano il dialogo tra melodia mediterranea e linguaggio jazz, restituendo un’esperienza sonora intensa e ricercata.

Fisarmonicista, compositore, arrangiatore e didatta di origini pugliesi ma trapiantato negli Stati Uniti d’America, Giorgio Albanese è un artista pluripremiato, tra le voci più influenti della propria generazione, si è formato tra l’Italia e gli Stati Uniti in un percorso creativo che unisce jazz, musica contemporanea ed elettronica esibendosi nei maggiori festival in tutto il mondo con numerosi artisti di levatura internazionale.

“Questo progetto nasce da un’esigenza autentica – ha spiegato Albanese - trovare un suono che rappresenti un percorso personale e musicale durato anni. Un suono che racchiuda le mie radici italiane e l’esperienza profonda vissuta negli Stati Uniti, che oggi sento come la mia seconda casa. La musica che ho scritto cerca un equilibrio tra melodie mediterranee, calde e viscerali, e un linguaggio jazzistico aperto, contemporaneo, capace di attraversare confini. Un riflesso diretto del mio percorso umano e artistico”.

Ad accompagnare Giorgio Albanese (fisarmonica, composizioni, conduzione, arrangiamenti) ci saranno Mike Rubini al sax alto,Fabrizio Scarafile al sax tenore e sax soprano, Antonio Fallacara al trombone, Marino Cordasco al pianoforte, Sofia Silvi in voce,Pasquale Galadeta al contrabbasso e Ananda Gari alla batteria.

L’ingresso è libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per ragioni organizzative non sarà possibile riservare posti a persone non presenti.





Complesso di Santa Chiara - via Pier l’eremita 25/B – Bari

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21.00