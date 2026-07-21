Bari nella morsa del vento: alberi caduti, danni e paura in città. Disagi anche in provincia

BARI - Una violenta ondata di vento ha investito nelle ultime ore, provocando disagi, danni e momenti di paura. In pochi minuti il cielo si è oscurato, la temperatura è crollata e fortissime raffiche hanno iniziato a soffiare sulla città.

In centro, le palme di corso Vittorio Emanuele si sono piegate sotto la forza del vento, mentre diverse moto parcheggiate sono finite a terra. Pedoni, ciclisti e persone in monopattino hanno cercato riparo all'interno dei negozi per proteggersi dalle raffiche.

Momenti di apprensione anche tra residenti e turisti. In via Sparano, affollata di cittadini e visitatori, si sono alzate dense nuvole di polvere provenienti dai cantieri per la riqualificazione di via Argiro. Scene simili anche sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, dove i bagnanti sono stati costretti ad allontanarsi a causa della sabbia sollevata dal vento.

Le raffiche hanno provocato la caduta di alberi e rami in diversi quartieri del capoluogo. Le principali criticità si sono registrate a Poggiofranco, in via Dell'Andro, ma anche in via Re David e lungo corso Mazzini, dove un albero è crollato finendo su un'auto parcheggiata. Fortunatamente non si registrano feriti, anche se diversi veicoli hanno riportato danni.

Il maltempo ha provocato anche il crollo di alcune grate di recinzione nei cantieri di via Giovanni XXIII e viale Unità d'Italia. Numerose le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco.

Disagi anche nel resto della provincia e nel Nord Barese. A Trani una palma è caduta sul lungomare, bloccando la circolazione fino all'intervento dei soccorsi. Sul Gargano, invece, è stata interrotta la linea ferroviaria tra Peschici e Calenella.

Secondo gli esperti, il fenomeno sarebbe riconducibile a un outflow, un intenso flusso di aria fredda che, scontrandosi con l'aria calda presente al suolo, ha generato raffiche di vento particolarmente violente.

Di fronte all'emergenza, la Polizia Locale di Bari ha disposto la chiusura anticipata di parchi e giardini, invitando i cittadini alla massima prudenza, soprattutto alla guida e in prossimità di alberi, impalcature e carichi sospesi.

Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono al lavoro per la rimozione degli alberi caduti, la messa in sicurezza delle aree interessate e il ripristino della normale viabilità.