Vasto incendio vicino al Pulo di Altamura: in azione anche un Canadair

ALTAMURA - Un vasto incendio è divampato in mattinata tra le località, a pochi passi dal. Le fiamme stanno interessando una zona boschiva e un'area destinata al pascolo.

Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti. Sul posto sono impegnati i carabinieri forestali, insieme ai vigili del fuoco e al personale dell'Arif. Per fronteggiare l'incendio sono entrati in azione anche due mezzi aerei e un Canadair, impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme.

Per consentire le attività di soccorso e garantire la sicurezza della circolazione, è stata disposta la chiusura della strada provinciale 157. La Polizia locale sta provvedendo a regolamentare il traffico e a gestire le deviazioni.