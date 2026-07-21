Policlinico Foggia, concluse le sedute di contrattazione integrativa con i sindacati

FOGGIA - Si sono concluse le sedute dial Policlinico di Foggia, alla presenza della Direzione Strategica, delle Organizzazioni sindacali delle diverse Aree e della RSU aziendale.

Per quanto riguarda l'Area di Comparto, è stato sottoscritto l'accordo sull'utilizzo delle risorse residue dei fondi definitivi relativi al 2024, come determinati con la DCS n. 490 del 20 maggio 2026, sul quale il Collegio sindacale ha espresso parere favorevole.

L'intesa consentirà di ampliare la platea dei destinatari e di incrementare significativamente le risorse destinate ai Differenziali economici di professionalità (DEP) rispetto a quanto previsto dal Contratto integrativo aziendale del Comparto Sanità 2019-2021.

Nel corso degli incontri è stato inoltre discusso e condiviso con le Organizzazioni sindacali del Comparto, con la RSU e con le Organizzazioni sindacali dell'Area della Dirigenza sanitaria il Piano per l'emergenza aziendale 2026. La proposta organizzativa della Direzione ha individuato i settori e le strutture potenzialmente interessati dal Piano, tenendo conto dell'assetto organizzativo dell'azienda e del personale in servizio.

Per la Dirigenza amministrativa, invece, sono state avviate le trattative per la contrattazione relativa al periodo 2022-2024, anticipando alcuni accordi stralcio in materia di retribuzione di risultato.

La Direzione Strategica del Policlinico di Foggia ha infine ringraziato le Organizzazioni sindacali «per lo spirito di collaborazione, per l'impegno e la professionalità dimostrata durante la Contrattazione Integrativa», sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo «a tutela del benessere di tutti i lavoratori».