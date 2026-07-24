Bari: sglato il nuovo accordo per rafforzare la raccolta differenziata di carta e cartone

BARI - È stato siglato e presentato questa mattina, a Palazzo della Città, il nuovo accordo tra Comieco - Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici, Comune di Bari e Amiu Puglia, finalizzato a rafforzare quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone nel capoluogo pugliese.

Si tratta di un’intesa, finanziata da Comieco con un investimento di 300mila euro, che integra la convenzione già in essere rafforzando, di fatto, la raccolta del cartone con l’acquisto di roll container destinati alle utenze non domestiche (all’interno di un programma che ha preso il via il 6 luglio scorso), l’acquisto di nuovi cassonetti per la raccolta stradale nonché di altri carrellati per specifiche categorie merceologiche.

Nell’ambito dell’accordo, inoltre, saranno anche avviate azioni di sensibilizzazione e comunicazione destinate alla cittadinanza, tese a migliorare la qualità della raccolta riducendo la frazione estranea.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino, il direttore generale di Amiu Puglia Antonello Antonicelli e il direttore generale di Comieco Roberto Di Molfetta.

Obiettivo dell’accordo resta quello di incrementare ulteriormente la raccolta dei quantitativi di carta e cartone e migliorare la qualità dei conferimenti, al fine di intercettare una quota crescente di materiale cellulosico avviabile a riciclo e generare benefici ambientali ed economici per la comunità.

L’iniziativa rappresenta un altro tassello della strategia complessiva che vede la Puglia in crescita sulla raccolta differenziata di carta e cartone, secondo quanto emerso dal 31° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco: sono, infatti, 220.153 le tonnellate di carta e cartone raccolte nel 2025 su tutto il territorio regionale, con un aumento dell’1,5% rispetto ai dati dell’anno precedente, per una raccolta pro-capite pari a 56,8 kg per abitante, al di sopra della media complessiva del Sud e delle isole (52,5 kg).

“Desidero ringraziare Comieco e Amiu Puglia - ha affermato Elda Perlino - perché la collaborazione con il consorzio, attraverso la nostra azienda partecipata, è fondamentale non soltanto per incrementare e migliorare i dati della raccolta differenziata di carta e cartone, ma soprattutto per attivare una sinergia proficua nel settore della comunicazione, strategica per tutto ciò che attiene alla raccolta, e quindi per sensibilizzare i cittadini, i veri protagonisti della filiera, al centro di tutte le nostre politiche ambientali.

Penso sia la strada giusta, e lo dimostrano i dati stessi della raccolta che aumentano, seppur dell’1,5%: ciò che emerge chiaramente è il trend di crescita, rilevante quanto il metodo adoperato finora. Per questo intendiamo puntare ancora una volta sulla collaborazione tra tutti gli attori in campo, anche attraverso l’indispensabile apporto del consorzio di filiera che, mettendo a disposizione attrezzature e risorse per la comunicazione, sono convinta ci porterà a un ulteriore miglioramento di tutte le nostre performance”.

“Questo progetto si inserisce in un disegno più ampio, in una strategia più ampia messa in campo da AMIU e Comune di Bari per il miglioramento della raccolta differenziata, in particolare delle frazioni di carta e cartone - ha spiegato Antonello Antonicelli -. È stato avviato il 6 luglio il nuovo servizio, che prevede raccolte dedicate per tutte le utenze e grandi produttori di cartone. L’obiettivo è quello di raccogliere questo materiale direttamente alla fonte, quindi porta a porta, in maniera tale da evitare che finisca nei cassonetti, e mettere a disposizione poi, per la parte di città ancora servita da raccolta stradale, nuovi cassonetti per una migliore raccolta differenziata.

Il nostro obiettivo è quello di passare dalle 15.000 tonnellate di raccolta differenziata di carta congiunta e cartone selettiva del 2025 a 18.000 tonnellate, con un incremento di 3.000 tonnellate”.

“La Puglia conferma nel 2025 una crescita della raccolta differenziata di carta e cartone; la resa pro-capite sfiora i 57 kg per abitante, superiore alla media del Sud e Isole, ma ancora distante dal dato nazionale - ha sottolineato Roberto Di Molfetta -. Deve crescere l’intercettazione della componente cellulosica sul totale dei rifiuti urbani prodotti - è al 12% rispetto ad un target minimo del 14%, in particolare a Foggia e Taranto - così come la qualità della raccolta famiglie.

Stimiamo che in Puglia vi sia un potenziale di crescita di almeno 25 mila tonnellate annue di carta e cartone raccolte in modo differenziato e che Bari possa fornire un contributo rilevante al conseguimento di questo obiettivo. L’incremento delle quantità raccolte e il miglioramento della qualità dei conferimenti generano benefici lungo l’intera filiera. Per i Comuni pugliesi il valore economico potenziale, tra maggiori corrispettivi e minori costi di smaltimento, è stimabile in almeno 8 milioni di euro all’anno”.

“Anche quest’anno Amiu Puglia rinnova la propria collaborazione con Comieco per una campagna di sensibilizzazione che punti all’implementazione della raccolta di carta e cartoni - è il commento della presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro, che non ha potuto partecipare alla presentazione -. Nel 2025 abbiamo avviato una proficua partnership a Foggia, questa volta lo facciamo a Bari, insieme all’amministrazione comunale. Una separazione più attenta dei rifiuti e, di conseguenza, una raccolta differenziata più accurata e performante, sono impegni che l’azienda persegue quotidianamente. Amiu Puglia è da tempo in prima linea in questo senso: abbiamo attivato una raccolta domiciliare degli imballaggi in cartone dedicata alle UND che stiamo portando avanti grazie alla collaborazione delle attività commerciali e siamo impegnati in campagne di comunicazione mirate, accordi con i Consorzi e con tutti i soggetti che possano contribuire alla nostra mission. Il nuovo protocollo che stiamo sottoscrivendo rientra pienamente in questa strategia aziendale e ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ancora una volta rinnovo il mio appello ai cittadini che sono fondamentali in questi processi di cambiamento: è, infatti, grazie a che al loro prezioso impegno, con una separazione corretta dei rifiuti e una grande attenzione per l’ambiente, che possiamo fare la differenza tutti i giorni”.

Nel 2025 Comieco ha gestito l’avvio a riciclo di circa 165.000 tonnellate di materiali cellulosici in Puglia, pari a quasi il 75% della raccolta differenziata complessiva regionale. Ai Comuni convenzionati, 248 in totale, sono stati riconosciuti corrispettivi economici per un valore complessivo superiore ai 15 milioni di euro.



