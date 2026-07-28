Bari, torna MUVT in Bus365 l'abbonamento annuale Amtab a 20 euro



Il Comune di Bari ha riattivato la misura “MUVTinBUS365” per viaggiare un anno su tutte le linee Amtab al costo di 20,00 euro. Il reale valore del titolo di viaggio, pari a 250 euro, sarà coperto per la restante parte di 230 euro direttamente dal Comune di Bari attraverso i fondi POC Metro 2014-2020, appena riprogrammati con la delibera di giunta n. 491 dello scorso 15 luglio e il bando per l’assegnazione di incentivi per l’acquisto dell’abbonamento “MUVTin BUS365” su tutte le linee del trasporto pubblico locale di Amtab S.PA. pubblicato oggi, 28 luglio, sul sito istituzionale del Comune di Bari. Il Comune di Bari ha riattivato la misura “MUVTinBUS365” per viaggiare un anno su tutte le linee Amtab al costo di 20,00 euro. Il reale valore del titolo di viaggio, pari a 250 euro, sarà coperto per la restante parte di 230 euro direttamente dal Comune di Bari attraverso i fondi POC Metro 2014-2020, appena riprogrammati con la delibera di giunta n. 491 dello scorso 15 luglio e il bando per l’assegnazione di incentivi per l’acquisto dell’abbonamento “MUVTin BUS365” su tutte le linee del trasporto pubblico locale di Amtab S.PA. pubblicato oggi, 28 luglio, sul sito istituzionale del Comune di Bari.





Chi può accedere all’agevolazione:

Residenti nel territorio del Comune di Bari

Dimoranti abituali stabili nella città di Bari (anche se residenti altrove), proprietari/affittuari di un appartamento o iscritti nello schedario della popolazione temporanea

Studenti di ogni ordine e grado iscritti a scuole o atenei con sede a Bari (anche se non residenti o non dimoranti)

Cittadini Over 65 già titolari di abbonamento dedicato, che pagando i 20 euro potranno eliminare i vincoli delle fasce orarie e viaggiare liberamente tutto il giorno.

Per i minorenni la richiesta deve essere sottoscritta da un genitore o tutore legale.





Scadenze e validità





Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre 2026 e l’assegnazione avverrà in base all’ordine cronologico di acquisto, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. L’abbonamento ha una validità di 12 mesi a partire dal giorno di attivazione. L'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici sul trasporto su gomma, ed esclude la sosta "Park&Ride" (costo fisso giornaliero).





Obbligo di utilizzo e validazione (Pena Annullamento)





Per mantenere attivo il titolo di viaggio sono previste regole rigide sul reale utilizzo:

- Prima validazione: deve avvenire obbligatoriamente entro il primo mese dal rilascio, tramite MUVT Card o App MUVT su smartphone. Se non viene effettuata almeno una validazione nel primo mese, l'abbonamento viene annullato senza diritto a rimborsi.

- Validazione obbligatoria: l'abbonamento va validato a ogni singolo accesso a bordo. In caso di controlli, la mancata validazione comporta una penalità. Al raggiungimento di 3 penalità, l'abbonamento decade automaticamente.

- Rinnovi e divieti: non è possibile rinnovare il titolo prima di 7 giorni dalla sua scadenza naturale, pena l'annullamento e l'impossibilità di riacquistarlo per un intero anno. Qualora l'utente, a seguito di un annullamento per mancata validazione (nel primo mese o per cumulo di penalità), riesca comunque ad acquistare un nuovo abbonamento prima della scadenza del divieto annuale, quest'ultimo verrà annullato senza preavviso non appena l'azienda rileverà l'anomalia e pertanto non avrà diritto ad alcun tipo rimborso.





L’abbonamento viene rilasciato esclusivamente in formato digitale e in modalità self-service tramite la piattaforma dedicata. Requisito necessario è possedere la MUVT Card.





Se si possiede già la MUVT Card basterà collegarsi al sito www.amtabservizio.it/muvtcard, entrare nel proprio account, accedere all’area Dati Personali - Tessere Trasporto e modificare la propria tessera confermando o modificando i dati personali e procedendo a selezionare la propria categoria MUVT (residenti, studenti, over65), caricare la documentazione per il proprio profilo di agevolazione(https://www.muvt.app/muvt365/MODULO_365_MAGGIORENNE.pdf - https://www.muvt.app/muvt365/MODULO_365_MINORENNE.pdf) e procedere all’acquisto attraverso pagamento elettronico di 20,00 euro del nuovo abbonamento MUVTinBUS365.

· Se NON si possiede la MUVT Card sarà necessario prima acquistare la card fisica presso le rivendite autorizzate AMTAB (costo di 2,00 euro). Successivamente, registrarsi sul sito www.amtabservizio.it/muvtcard caricando i dati, i documenti d'identità richiesti per il proprio profilo, il modulo di agevolazione (https://www.muvt.app/muvt365/MODULO_365_MAGGIORENNE.pdf - https://www.muvt.app/muvt365/MODULO_365_MINORENNE.pdf) e una foto formato 50x40 mm e completare l'acquisto online.





Il nuovo bando introduce una fondamentale norma di tutela per chi ha dovuto acquistare l’abbonamento annuale a tariffa ordinaria durante i giorni di sospensione della misura.





Tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento annuale AMTAB con validità a partire dal 1° luglio 2026, e che possiedono i requisiti previsti, avranno diritto al rimborso completo della quota eccedente, pari appunto a 230 euro. Per ottenere il denaro, gli interessati dovranno presentare un'apposita istanza entro e non oltre il 30 settembre 2026, utilizzando il modulo scaricabile direttamente dal portale ufficiale Muvt App (https://www.muvt.app/muvt365/rimborso_abbonamenti.pdf).





Il rimborso sarà garantito nei limiti della capienza dei fondi stanziati.





Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del numero verde 800450444.