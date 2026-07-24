Bellomo (FI): Rossana Riflesso prefetto di Bari, scelta di grande valore





BARI - «Desidero rivolgere le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro alla dottoressa Rossana Riflesso per la nomina a prefetto di Bari. La deliberazione del Consiglio dei ministri rappresenta una scelta di grande valore, che affida un incarico così importante e impegnativo a una figura di riconosciuta competenza istituzionale.

La dottoressa Riflesso vanta, infatti, una consolidata esperienza nel delicato settore dell’ordine pubblico e della sicurezza, oltre a una profonda conoscenza del territorio barese e delle sue specificità. Sono certo che queste qualità le consentiranno di svolgere il proprio mandato con equilibrio, autorevolezza, determinazione e spirito di servizio, rafforzando il dialogo tra le istituzioni e offrendo un contributo prezioso alla tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini baresi».

Lo dichiara il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera.