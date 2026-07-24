Barbara Foria a Castellaneta Marina con il suo esilarante 'Euforia'



CASTELLANETA MARINA (TA) - Mercoledì 5 agosto, all’Albatros Club di Castellaneta Marina (Ta), l’attrice Barbara Foria porterà in scena “Euforia”, un esilarante one‑woman show di cabaret e stand‑up comedy che si presenta come un mirabolante viaggio nel mondo della donna contemporanea dopo i 40 anni, tra social, amori virtuali e metabolismo in tilt, prodotto dall’agenzia Euforika. - Mercoledì 5 agosto, all’Albatros Club di Castellaneta Marina (Ta), l’attrice Barbara Foria porterà in scena “Euforia”, un esilarante one‑woman show di cabaret e stand‑up comedy che si presenta come un mirabolante viaggio nel mondo della donna contemporanea dopo i 40 anni, tra social, amori virtuali e metabolismo in tilt, prodotto dall’agenzia Euforika.





Barbara Foria, napoletana, classe 1975, è una delle voci più riconoscibili della comicità italiana. Dopo la laurea in Giurisprudenza, abbandona la carriera forense per seguire la sua vera vocazione: il palcoscenico. Si afferma nei primi anni Duemila grazie a numerose apparizioni televisive su Rai, LA7 e Comedy Central, dove costruisce uno stile brillante, immediato, capace di fondere ironia e osservazione del quotidiano. Il punto di svolta arriva nel 2010 con Palco e Retropalco, che la consacra come presenza stabile nel panorama comico nazionale. Da allora la sua carriera si amplia con programmi come Colorado, Amici e vari format radiofonici, mentre il teatro resta uno dei suoi luoghi espressivi privilegiati.





Dal 2023 Barbara Foria sta girando l’Italia con “Euforia”, spettacolo nel quale, con la sua inconfondibile ironia e carica scenica, racconta vizi e virtù dell’essere donna oggi, con la D maiuscola, spesso in balia di uomini con la C minuscola (la C di cuore). La tesi è chiara: la vita va vissuta con leggerezza, gioia e tanta euforia, anche quando si diventa grandi, anche quando da “sesso, droga e rock and roll” si passa a “Netflix, tachipirina e canti gregoriani”. Perché la perfezione non esiste, ma i difetti possono essere splendidi.





“Euforia” è uno show travolgente, ricco di riflessioni e risate, che celebra la bellezza dell’imperfezione e l’energia femminile. In scena per circa due ore, Barbara Foria conduce il pubblico in un vortice di ritmo, brio e situazioni comiche – spesso verissime – che non lasciano tregua, riuscendo a far ridere anche quando affronta temi delicati e profondi.





I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.





Albatros Club – Lungomare Eroi del Mare – Castellaneta Marina (Ta)

Inizio spettacolo: 21.30