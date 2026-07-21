Berlusconi 'sconosciuto' nel saggio di Marco Galluzzo



ANTONIO NEGRO - Un Cavaliere inedito quello di "Berlusconi Confidential" (Biografia non autorizzata di dieci anni al potere), saggio di Marco Galluzzo, cronista parlamentare del "Corriere della Sera". - Un Cavaliere inedito quello di "Berlusconi Confidential" (Biografia non autorizzata di dieci anni al potere), saggio di Marco Galluzzo, cronista parlamentare del "Corriere della Sera".





Il libro è interessante e insolito perché non si occupa degli scandali giudiziari né delle vicende personali di Silvio Berlusconi, ma rivela aspetti del suo rapporto con i giornalisti negli anni di maggior successo politico, alla guida di tre governi.





L'autore descrive in maniera fluida e piacevole i vari episodi, in un continuo rincorrersi a vicenda, a volte giocando a nascondino con lo scambio delle parti.





Berlusconi conosceva il mondo dei mass media come le sue tasche, e ne sapeva trarre profitto.





In questo gioco quotidiano al gatto e al topo, a volte diventava come un bambino che nessuno riusciva a tenere a freno, eccetto due persone: il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Gianni Letta e la segretaria personale Marinella Brambilla.





Il libro è ricco di episodi e aneddoti che incuriosiscono il lettore e rivelano il lato umano dell'uomo politico sicuramente poco conosciuto dall'opinione pubblica.





Un ritratto tra pubblico e privato i cui contorni hanno, in ogni caso, inciso su tanti aspetti della storia politica e non solo del nostro Paese.





Un libro che si legge con curioso interesse perché illustra tanti retroscena non noti ai più, che fanno vedere Berlusconi sotto una luce diversa da quella raccontataci dalle cronache quotidiane di quel periodo.





Editore Rubbettino

Soveria Mannelli (Cz)

Pagg. 254, euro 18,00.