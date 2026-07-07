BitCinema 2026, tre serate di grande cinema a Bitritto: in piazza Leone arrivano Cortellesi, Pif e “Little Miss Sunshine”

Tre serate all’insegna del cinema, della cultura e della riflessione. È tutto pronto per BitCinema 2026, la rassegna cinematografica organizzata dal Bari Puglia International Film Festival (BPIFF) in collaborazione con il Comune di Bitritto, che dal 10 al 12 luglio porterà il grande cinema in piazza Leone, trasformando il centro cittadino in un’arena a cielo aperto.

Gli appuntamenti, con inizio alle 20:30, proporranno un percorso tra pellicole di successo, momenti musicali, performance artistiche e incontri di approfondimento condotti dal direttore artistico del BPIFF, Dario Pierri.

Ad aprire la manifestazione, venerdì 10 luglio, sarà il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, preceduto da una serata dedicata alle arti con la performance di danza dell’Associazione Il Cigno e l’intervento musicale del Diafora Saxophone Quartet, curato dall’Associazione Musicale Culturale Santa Cecilia.

La seconda serata, sabato 11 luglio, sarà dedicata a “Little Miss Sunshine”, il film diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris. Prima della proiezione è previsto un incontro con Luca Cirasola, chiamato a introdurre il pubblico ai temi e ai significati della pellicola.

La chiusura della rassegna è affidata a domenica 12 luglio con “La mafia uccide solo d’estate” di Pif. La proiezione sarà preceduta dal confronto con il magistrato Marco Guida, che offrirà una riflessione sui temi della legalità, della memoria e della responsabilità civile affrontati dal film.

Il programma





Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo bpinternationalfilmfest@gmail.com o consultare il sito ufficiale Bari Puglia International Film Festival. BitCinema 2026 nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al cinema come strumento di partecipazione e crescita collettiva, creando occasioni di incontro intorno a storie capaci di raccontare la società, i cambiamenti e le sfide del presente.

Introduzione alla serataPerformance di danza dell’Associazione Il CignoConcerto del Diafora Saxophone QuartetProiezione di C’è ancora domaniIncontro con Luca CirasolaProiezione di Little Miss SunshineIncontro con il magistrato Marco GuidaProiezione di La mafia uccide solo d’estate