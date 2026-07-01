Bari, Teatro: all'Abeliano il 6 luglio "Spettacolando" (37a edizione)











BARI - Il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi e longevi del panorama teatrale: il 6 Luglio il Teatro Abeliano aprirà le sue porte per la 37ª edizione del concorso Spettacolando a cura de Il Sipario in collaborazione con Dietro le quinte (format di spettacolo in onda su 50 emittenti in Italia) e lo spin off Next Generation (talk confronto GenZ e Boomer). - Il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi e longevi del panorama teatrale: il 6 Luglio il Teatro Abeliano aprirà le sue porte per la 37ª edizione del concorso Spettacolando a cura de Il Sipario in collaborazione con Dietro le quinte (format di spettacolo in onda su 50 emittenti in Italia) e lo spin off Next Generation (talk confronto GenZ e Boomer).





Una serata speciale che quest'anno unisce la competizione artistica a una profonda e ironica riflessione sul destino dello spettacolo dal vivo nell'era moderna.





Direzione Artistica Teresa Conforti.





Il Tema Ufficiale: "Dalle Dive ai Social: Sogni, Precariato e la Magia del Palcoscenico"

La cornice della serata sarà dettata da Next, una commedia musicale brillante che fotografa un'agenzia di spettacolo alla deriva, tra debiti, dive nostalgiche e attori costretti a bizzarri compromessi commerciali pur di sbarcare il lunario.

Ogni partecipante dovrà presentare un'esibizione che sviluppi una delle seguenti tracce tematiche:

Il Compromesso Brillante: Raccontare con ironia il divario tra le grandi aspirazioni artistiche e la realtà dei lavori di ripiego (provini surreali, pubblicità improbabili, situazioni tragicomiche per sbarcare il lunario).

La "Gig Economy" dell'Arte: Dare voce alla lotta quotidiana e alla precarietà di chi insegue il sogno del palcoscenico in un mondo in crisi, dimostrando che la passione è più forte di qualsiasi difficoltà economica.

Il Divismo ieri e oggi: Mettere in scena il contrasto generazionale e lo scontro culturale tra le vecchie glorie dello spettacolo ancorate al passato e la velocità dei social network e dei nuovi linguaggi.

Stile delle performance: il tono dell'esibizione dovrà essere scanzonato, brillante o agrodolce, capace di far ridere e riflettere contemporaneamente, celebrando l'unicità e l'insostituibile presenza dal vivo dello spettatore.

La Giuria Critica d'Eccezione: Composta da professionisti e giornalisti esperti del settore dello spettacolo.

La Giuria complementare GenZ: Un'esclusiva commissione formata dagli studenti delle scolaresche insignite dei premi speciali della serata: il Premio della Creatività e il Premio per l'Impegno Culturale e Artistico. Premio della Creatività verrà attribuito al Liceo Eistein di Molfetta per la progettazione di IRIS, robot umanoide nato per aiutare bambini con disturbo dello spettro autistico. Premio per l'Impegno Culturale e Artistico verrà assegnato al Nuovo Piccolo Conservatorio di Rutigliano per la dedizione nella formazione musicale dei giovani e per l'impegno nel promuovere l'arte e la cultura sul territorio.





I premi per i solisti in palio per questa 37ª edizione saranno:

Premio Miglior Attore Emergente

Premio della Critica

Premio Volto Televisivo (abbinato al programma tv Next Generation)

il pubblico in sala potrà decretare il Premio del Pubblico.





Partner dell evento format televisivo "Dietro le Quinte", in onda su 50 emittenti televisive in Italia e il prezioso supporto di un'ampia rete di teatri italiani, i quali renderanno omaggio ai giovani talenti in gara con speciali cadeau e sorprese esclusive.





Il premio Spettacolando è un’esperienza di teatro partecipativo unica nel o suo genere . I giovani artisti in gara saranno i veri protagonisti della serata, chiamati a costruire la propria performance seguendo una drammaturgia collettiva. Il tema della performance "Dalle Dive ai Social: Sogni, Precariato e la Magia del Palcoscenico" sarà sviluppato attraverso 5 parole: crisi, valigetta, equivoco, riscatto, colpo di scena. Ogni partecipante dovrà far confluire la propria creatività in queste tappe narrative, dando vita ad un’opera ricca di colpi di scena e autenticità.





Il teatro non è semplicemente uno spettacolo - dichiara Teresa Conforti - ma un modo di vivere e di incontrarsi.





'Il teatro è una forma di conoscenza; dovrebbe e può essere anche un mezzo di trasformazione sociale' ( Boal). Con NEXT e il concorso Spettacolando, vogliamo rompere la quarta parete e trasformare il palcoscenico in un laboratorio di riscatto e inclusione.





Qui, i giovani talenti non sono semplici esecutori, ma co-autori di una narrazione corale."





Per info

Il Sipario

0805566431/ 3925433444