Carmiano, 16enne aggredito nella notte a Magliano: ricoverato in codice rosso con trauma cranico

CARMIANO - Un ragazzo di 16 anni è stato vittima di una violenta aggressione nella notte a Magliano, frazione di Carmiano, nel Salento. Il giovane è stato soccorso dal padre, imprenditore della zona, che lo ha accompagnato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Copertino.

Il minorenne è arrivato in ospedale in codice rosso e resta ricoverato con prognosi riservata. Nell’aggressione avrebbe riportato un grave trauma cranico e lesioni a un occhio, conseguenze che hanno richiesto un immediato intervento dei sanitari.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’episodio e nell’identificazione delle persone coinvolte. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile per chiarire dove e come sia avvenuto il pestaggio.

Un’attenzione particolare è rivolta anche alle frequentazioni del 16enne, per comprendere il contesto nel quale sarebbe maturata l’aggressione e individuare eventuali responsabilità.

L’episodio arriva a pochi giorni da un altro grave fatto avvenuto nel Salento, quello di Gallipoli, dove un 17enne era stato colpito alla testa con un tirapugni all’interno di una discoteca, finendo anch’egli in ospedale in condizioni serie.