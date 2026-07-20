Incidente nel Brindisino, paura per Martina Tateo: la giovane calciatrice della BS Soccer Fasano lotta per la vita

FASANO - C’è grande apprensione nel mondo del calcio pugliese per, calciatrice classe 2009 della, ricoverata in condizioni gravissime dopo un drammatico incidente stradale avvenuto giovedì 16 luglio nel Brindisino.

La giovane atleta era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con un camion. L’impatto è stato molto grave e ha reso necessario il trasferimento in ospedale, dove la 17enne è stata sottoposta a due interventi chirurgici. Le sue condizioni restano disperate e la comunità sportiva pugliese segue con apprensione l’evolversi della situazione.

Martina, cresciuta nel settore giovanile del Bari, è considerata una giovane promessa del calcio femminile regionale. La notizia ha scosso società sportive, compagne di squadra, allenatori e tifosi, che in queste ore stanno facendo arrivare numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia.

Anche il club biancorosso ha espresso solidarietà nei confronti della giovane calciatrice e della società fasanese, mentre da tutta la Puglia sono arrivati attestati di affetto e sostegno.

La BS Soccer Fasano ha affidato ai propri canali ufficiali un messaggio carico di speranza:

“In questo momento desideriamo stringerci con tutto il cuore attorno alla nostra tesserata Martina Tateo e alla sua famiglia, esprimendo loro tutta la nostra vicinanza, il nostro affetto e il nostro sostegno”.

“Il presidente, lo staff tecnico, le compagne di squadra, i dirigenti e tutta la comunità BS sono uniti in un unico pensiero, con la speranza di poter riabbracciare presto la nostra Marti. Forza Marti, siamo tutti con te. Ti aspettiamo”, ha aggiunto la società.

Le indagini sull’incidente sono in corso per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le cause che hanno portato al violento impatto. Nel frattempo, il mondo del calcio pugliese resta stretto attorno a Martina e alla sua famiglia, con un unico auspicio: quello di rivederla presto in campo.