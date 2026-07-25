Casa Arbore, a Foggia il nuovo museo aperto alla comunità





FOGGIA - Presentati ufficialmente a Foggia gli spazi del Museo Casa Arbore, il nuovo luogo culturale che ospiterà la collezione di oggetti e memorabilia donata dal Maestro Renzo Arbore alla Puglia. Il progetto trasformerà l’edificio ristrutturato in un centro polifunzionale dedicato a musica, arte, spettacolo e creatività, aperto ai cittadini e alle realtà del territorio.

Durante l’incontro è stato annunciato per settembre un percorso di coprogettazione partecipata con associazioni culturali e musicali locali, chiamate a contribuire alla definizione delle attività, delle funzioni e delle modalità di fruizione del museo.

Promosso da Regione Puglia, Poli Biblio-Museali di Puglia e Puglia Culture, in collaborazione con Provincia e Comune di Foggia, Museo Casa Arbore nasce come spazio della memoria e, allo stesso tempo, come laboratorio culturale rivolto soprattutto alle nuove generazioni. La struttura ospiterà collezioni personali, materiali televisivi e musicali, spazi per eventi, attività creative, musica dal vivo e iniziative dedicate alla comunità.