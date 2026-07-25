Noci Film Fest, al via la XIII edizione: Valerio Lundini & i VazzaNikki ospiti speciali del festival
A Noci torna il Noci Film Fest con sei giorni di cinema, musica, formazione e appuntamenti diffusi nei luoghi simbolo della città. Dal 27 luglio al 1° agosto la XIII edizione della manifestazione porterà nel borgo pugliese proiezioni, incontri con gli autori, workshop e spettacoli, con nuove collaborazioni internazionali e una sezione dedicata ai più piccoli.
Tra gli ospiti più attesi dell’edizione 2026 Valerio Lundini & i VazzaNikki, protagonisti dell’evento speciale in programma venerdì 31 luglio all’Anfiteatro Comunale con lo spettacolo “Su...mmer with us”, unico appuntamento a pagamento dell’intero festival.
Organizzato dall’APS NociCinema, il Noci Film Fest torna ad animare la città con un programma ricco e gratuito, ad eccezione dello spettacolo di Lundini. Nato nel 2006 come rassegna dedicata al cortometraggio d’autore, il festival è oggi un punto di riferimento per giovani registi, professionisti del settore e appassionati di cinema, grazie a un percorso che unisce promozione culturale, formazione e valorizzazione del territorio.
Le novità del 2026
L’edizione 2026 rafforza la dimensione internazionale del festival attraverso il Concorso Internazionale, il campus TagliaCorto dedicato ai giovani autori e una rete sempre più ampia di collaborazioni con realtà italiane e straniere.
Tra le nuove sinergie spiccano quelle con la California Polytechnic State University (Cal Poly), il San Luis Obispo International Film Festival e il San Diego Italian Film Festival, che porteranno in autunno alla nascita della Cinema Week – Italia/California. Il progetto coinvolgerà cinque giovani registi italiani under 35 selezionati dal team del Noci Film Fest, protagonisti negli Stati Uniti di una settimana di proiezioni, workshop e incontri con studenti e professionisti del settore.
Debutta inoltre Shorter Kids’n’Teens, una nuova sezione di cortometraggi dedicata ai ragazzi dai 6 ai 13 anni, realizzata in collaborazione con lo ShorTS International Film Festival di Trieste. Confermata anche Nuovi Sguardi, la sezione dedicata ai cortometraggi sui temi della disabilità e dell’inclusione.
Woom Italia proporrà la masterclass gratuita “Catturare il reale nel cinema breve: il corto documentario”, condotta dalla regista e docente Mariangela Barbanente.
Il festival rinnova anche il proprio impegno sul fronte della sostenibilità ambientale, aderendo ai Criteri Ambientali Minimi per gli eventi previsti dal D.M. 19 ottobre 2022, grazie alla collaborazione con InnovAction ed Ecofesta.
Il programma
Lunedì 27 luglio
Alle 20.30, al Circolo ARCI “U Capòne”, prenderanno il via le proiezioni del Concorso Internazionale e della sezione Nuovi Sguardi. Alle 21.00, in Piazzetta dei Leoni, appuntamento con Cinevox Stories: Franco Bixio, intervistato dalla giornalista Bianca Chiriatti, racconterà i cinquant’anni delle colonne sonore di Febbre da cavallo e Il secondo tragico Fantozzi.
Per il Concorso Internazionale saranno proiettati: Happy Anniversary di Munjal Yagnik (Stati Uniti), America di Javier Arias-Stella (Perù), The Professional Parent di Erik Jasaň (Romania, Slovacchia, Spagna), A Sisyphean Task di Gus Flind-Henry e George Malcher (Regno Unito), EveryDay in Gaza di Omar Rammal (Palestina).
Per Nuovi Sguardi: Olympian di Simon Jenner (Regno Unito) e Son di Zhanna Bekmambetova (Kazakistan).
Martedì 28 luglio
Alle 18.30, nei giardini di via Tommaso Fiore, spazio al laboratorio “Linguaggio e Cinema: un viaggio attraverso la comunicazione”, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.
Dalle 20.30 saranno proiettati i cortometraggi della nuova sezione Shorter Kids’n’Teens, mentre al Circolo ARCI proseguiranno le proiezioni del Concorso Internazionale e di Nuovi Sguardi.
Mercoledì 29 luglio
Alle 21.00, sulla scalinata monumentale della stazione di Noci, il festival ospiterà la rassegna INTRANSIT – L’arrivo del cinema alla stazione, organizzata dall’associazione DAIDO, con la proiezione del cortometraggio Retirement Plan e del film Il sentiero azzurro.
Giovedì 30 luglio
Dalle 21.00, lo slargo di via Principe Umberto ospiterà la proiezione e la premiazione dei cortometraggi realizzati nell’ambito del campus TagliaCorto. Saranno assegnati il Premio Tiziano Laera, consegnato dal regista Nicola Conversa e del valore di 1.000 euro, e il nuovo Premio Beagle Film – Sviluppo Sceneggiatura, del valore di 3.000 euro, dedicato alla crescita professionale dei giovani autori.
A seguire sarà proiettato il cortometraggio americano You Jump, I Jump, prodotto dalla Mustang Film Society della Cal Poly.
Venerdì 31 luglio
L’Anfiteatro Comunale ospiterà l’evento più atteso della manifestazione. Alle 21.00 saliranno sul palco Valerio Lundini & i VazzaNikki con lo spettacolo “Su...mmer with us”, tra musica, comicità e improvvisazione. Prima del concerto, Valerio Lundini dialogherà con Liliana Fiorelli sul proprio percorso artistico.
Sabato 1° agosto
La serata finale si terrà alle 21.00 nello slargo di via Principe Umberto con la proiezione e la premiazione dei tre cortometraggi finalisti del Concorso Internazionale del Noci Film Fest, in collaborazione con ASL Bari e C.R.A.P. Il Germoglio.
Durante la serata saranno assegnati il Premio Noci Film Fest (1.000 euro), il Premio Città di Noci, il Premio Nuovi Sguardi, il Premio INAIL dedicato ai cortometraggi sul tema del lavoro e il Premio “Visioni che formano” (500 euro), istituito da Woom Italia.
Sarà inoltre proiettato Everything must go della regista Tiffany So, vincitore del “Dolce Vita Cinema Award” in collaborazione con il San Luis Obispo International Film Festival.
La giuria sarà composta da Fabio Fagone, produttore cinematografico e televisivo; Manuela Morana, curatrice di Shorter Kids’n’Teens – ShorTS International Film Festival; Randi Barros, professore e filmmaker; Jennie Lew Tugend, produttrice cinematografica; Antonio Iannotta, professore e direttore creativo del San Diego Film Festival; Valentina Cartareggia, direttrice esecutiva del San Diego Film Festival; Skye McLennan, direttrice esecutiva del San Luis Obispo International Film Festival.
Un festival che guarda al futuro
Realizzato con il sostegno del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 della Regione Puglia, del Ministero della Cultura, di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e del Comune di Noci, il Noci Film Fest continua a investire sui giovani talenti, sul dialogo internazionale e sulla valorizzazione del territorio attraverso il linguaggio del cinema.
Il programma completo è disponibile su www.nocifilmfest.it.
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