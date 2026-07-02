Congedo: 'Il mio voto alla proposta di legge 'Liberi di scegliere' è dedicato ad Angelica Pirtoli'

"Ieri la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità, in prima lettura, la proposta di legge “Liberi di scegliere”, a prima firma della presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo. Un provvedimento nato da un lavoro bipartisan all'interno della Commissione antimafia e volto a rafforzare la tutela dei minori esposti alla cultura mafiosa. Per chi ha l'onore e la responsabilità di rappresentare il proprio territorio nella più alta istituzione democratica del Paese, ogni voto ha un valore particolare. Quello espresso ieri, per me, ne ha avuto uno ancora più profondo. Durante tutto l'iter parlamentare della proposta di legge – dalla sottoscrizione alla discussione fino al voto finale – il mio pensiero è stato rivolto ad Angelica Pirtoli, la bambina di appena due anni rimasta vittima di un brutale, atroce, vigliacco omicidio compiuto nel 1991 dalla Sacra Corona Unita a Parabita. Per il significato che questo provvedimento assume nel contrasto alla cultura mafiosa e nella difesa dei più piccoli, considero il mio voto una dedica ideale ad Angelica, la più giovane vittima di mafia".