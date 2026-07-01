Lecce, presentato il Progetto 'Magliabbracci. Cucire Relazioni, Costruire Il Futuro' di inclusione per le donne fragili



LECCE - È stato presentato mercoledì 1° luglio 2026, alle 10.30, nella Sala Stampa di Palazzo Adorno di Lecce, il Progetto “Magliabbracci Cucire relazioni, costruire il futuro”, dell’Associazione di Volontariato Donne del Sud di Lecce. - È stato presentato mercoledì 1° luglio 2026, alle 10.30, nella Sala Stampa di Palazzo Adorno di Lecce, il Progetto “Magliabbracci Cucire relazioni, costruire il futuro”, dell’Associazione di Volontariato Donne del Sud di Lecce.





Sono intervenute Tiziana Lezzi, Presidente Associazione Donne del Sud, Antonella Pappadà, Consigliera di Parità Provincia d Lecce, Anna Toma, Presidente della Commissione Pari Opportunità Provincia di Lecce, Tonia Erriquez, Consigliere e delegata all'Inclusione Sociale Comune di Lecce, Giuseppina Cursano, Presidente della Commissione Pari Opportunità Comune di Minervino di Lecce, Mariagrazia Maggiorano Assessore Comune di Maglie, Claudia Lazzari Assessora Comune di Minervino di Lecce. Il progetto gode del Patrocinio Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Comune di Maglie, Comune di Minervino di Lecce, e della Fondazione Fidapa Nazionale.





Durante la conferenza stampa sono stati illustrati tutti i dettagli del progetto MagliAbbracci che nasce dall'idea che un semplice capo di abbigliamento possa trasformarsi in uno strumento di inclusione, affetto e rinascita. Attraverso un laboratorio di sartoria sociale, donne che vivono situazioni di fragilità potranno acquisire competenze professionali, rafforzare la propria autonomia e contribuire alla realizzazione di una speciale maglia simbolo dell'abbraccio e della solidarietà.





Le destinatarie del progetto sono donne disoccupate, in situazione di fragilità, madri sole, migranti, seguite dai servizi sociali o semplicemente donne che vogliono coltivare la loro creatività e intraprendere un nuovo percorso formative e/o lavorativo.





Come ha spiegato Tiziana Lezzi, presidente di Donne del Sud: “Tanti sono gli obiettivi di questo progetto ambizioso, tra cui quello di formare donne in tecniche di taglio e cucito, sviluppare competenze professionali, rafforzare la loro autostima e autonomia, favorire la socializzazione, creare una linea di prodotti tessili a marchio Magliabbracci da vendere nei mercatini solidali. Ogni Comune aderente all’iniziativa avrà una propria sede operativa, inoltre le Maglie saranno realizzate in sartorie ambulanti, in modo da far conoscere il progetto anche nel resto del territorio. Il progetto entrerà nel vivo da settembre 2026. La MagliAbbracci è una maglia innovativa che rappresenta l'abbraccio come gesto di inclusione e solidarietà”.





Si prevede la formazione di almeno quindici donne all'anno, a cui sarà data la possibilità di acquisire competenze professionali che possano dar loro opportunità lavorative. Grande entusiasmo, infine, hanno espresso tutte le rappresentanti dei vari enti pubblici che hanno deciso di sostenere il progetto, ritenuto estremamente valido, con l’auspicio di ottenere risultati importanti.