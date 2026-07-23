Domani a Locorotondo il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante: attesa per gli ospiti vip

Sarà celebrato domani ail matrimonio tra il portiere della Nazionale italiana e del Manchester Citye la compaesana, madre del loro figlio Leo.

La cerimonia è in programma alle 16.30 nella chiesa di San Giorgio Martire, mentre il ricevimento si terrà alla masseria Pettolecchia, sul litorale di Fasano. Una giornata blindata, con grande attenzione alla sicurezza e alla privacy degli sposi e degli invitati.

Le celebrazioni prenderanno il via già questa sera con un party prematrimoniale riservato a circa 250 invitati, tra street food, giostre e momenti di intrattenimento.

Massimo riserbo sulla lista degli ospiti, ma tra i nomi più accreditati figurano alcuni compagni e protagonisti del calcio internazionale, tra cui Erling Haaland, Sandro Tonali e Nicolò Barella. Attesa anche la presenza del cantante Geolier e, secondo alcune indiscrezioni, persino di Lionel Messi. Da verificare anche l'eventuale partecipazione dell'allenatore del Manchester City Pep Guardiola.

Per garantire la sicurezza e consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni, il Comune di Locorotondo ha predisposto un'ordinanza con modifiche alla viabilità nelle aree circostanti la chiesa di San Giorgio Martire.

L'organizzazione dell'evento è stata affidata alla wedding planner Valentina Carella, già impegnata nella cura di matrimoni di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Dopo aver valutato diverse location, la coppia avrebbe scelto Locorotondo anche per la vicinanza tra la chiesa scelta per la cerimonia e la masseria che ospiterà i festeggiamenti. Il matrimonio si prepara così a trasformare per un giorno il borgo della Valle d'Itria in una delle mete più attese del jet set sportivo e internazionale.