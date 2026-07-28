Donare sangue è un gesto di comunità: l’Autoemoteca Avis al Mercato Coperto di Campagna Amica a Bari



BARI - In estate aumenta il fabbisogno di sangue e cresce l’importanza della donazione per garantire continuità alle attività sanitarie e assistenziali. Per questo il Mercato Coperto di Campagna Amica di via Bernardini ospiterà giovedì 30 luglio 2026, a partire dalle ore 8.30, l’autoemoteca di AVIS Bari per una giornata dedicata alla solidarietà e alla cultura del dono. - In estate aumenta il fabbisogno di sangue e cresce l’importanza della donazione per garantire continuità alle attività sanitarie e assistenziali. Per questo il Mercato Coperto di Campagna Amica di via Bernardini ospiterà giovedì 30 luglio 2026, a partire dalle ore 8.30, l’autoemoteca di AVIS Bari per una giornata dedicata alla solidarietà e alla cultura del dono.





Un gesto semplice può fare la differenza, perché donare sangue significa aiutare chi ne ha bisogno e contribuire concretamente al bene della comunità. L’iniziativa porterà la sensibilizzazione sul tema della donazione in un luogo quotidiano di incontro come il mercato contadino, dove cittadini e consumatori potranno unire la spesa dei prodotti agricoli del territorio a un importante momento di partecipazione civile.





L’appuntamento si inserisce nel percorso di collaborazione tra Campagna Amica e AVIS, con l’obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà, la prevenzione e l’attenzione al benessere collettivo. Un messaggio particolarmente significativo nei mesi estivi, quando la necessità di sangue tende ad aumentare mentre le donazioni possono risentire delle partenze per le vacanze e della riduzione delle presenze sul territorio.