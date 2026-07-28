Elezioni Provinciali Lecce, successo della Lega: prima forza di centrodestra

- "La Lega sfonda: elegge quattro degli otto consiglieri conquistati dal centrodestra, diventa la prima forza della coalizione in Provincia, davanti a Fratelli d’Italia e Forza Italia, e contribuisce a portare il centrodestra da sei a otto seggi. Grazie all’impegno di tutta la coalizione, la Provincia non è più un feudo delle sinistre. Abbiamo dato una casa ai buoni amministratori, ai territori e al civismo che si era disperso in mille rivoli. Da una galassia di amministratori amati dal popolo abbiamo costruito una comunità politica forte, capace di produrre risultati. Con noi le persone vengono prima di tutto. Auguro buon lavoro ai nostri eletti Brizio Maggiore, Claudio Dell’Anna, Mario Pede e Giuseppe Palese: quattro amministratori radicati e da sempre al servizio del Salento. Grazie a tutti i candidati e a tutte le candidate, ai sindaci e alle sindache, ai consiglieri e alle consigliere che hanno creduto nel progetto. Grazie al senatore Roberto Marti, al consigliere regionale Gianni De Blasi e a tutto il gruppo dirigente. Una stretta di mano va ai partner della coalizione: insieme abbiamo eletto otto consiglieri su sedici e ristretto il "campo largo" a un fazzoletto. Il centrosinistra arretra e i partiti e movimenti esistenti soltanto sulla carta vengono sonoramente asfaltati. Un augurio speciale alla neoeletta Laura Alemanno, consigliera di opposizione a Copertino e unica donna del nuovo Consiglio provinciale. In questo caldissimo luglio finisce l’egemonia del centrosinistra: ogni atto dovrà essere discusso e la Provincia non sarà più una dependance del campo largo. Su un punto non ci sono dubbi: non useremo questo risultato per chiedere poltrone, ma per pretendere attenzione per tutti i Comuni. Il Salento ha bisogno di strade sicure, scuole migliori, servizi efficienti, tutela dell’ambiente e infrastrutture adeguate. Nonostante un sistema elettorale che nega ai cittadini il diritto di scegliere direttamente il presidente e i consiglieri provinciali, abbiamo restituito rappresentanza, democrazia e partecipazione ai salentini. Valuteremo con rigore ogni proposta utile e vigileremo con la massima attenzione contro ogni possibile operazione di potere. Il vento è cambiato. È finita un’epoca e ne è iniziata un’altra: con noi il civismo ha trovato casa e la nostra comunità umana e politica rappresenta il fulcro di un centrodestra compatto, credibile e pronto alle prossime sfide. Buon lavoro, Salento, nostra madre terra".