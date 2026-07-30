Estate 2026, FlixBus potenzia i collegamenti con la Puglia: nuove tratte e più corse verso le località turistiche

FlixBus rafforza la propria rete di collegamenti in Puglia per l'estate 2026, introducendo nuove tratte stagionali e aumentando le frequenze sulle linee già esistenti. L'obiettivo è agevolare gli spostamenti sia dei residenti sia dei numerosi turisti che scelgono la regione durante la stagione estiva, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione del territorio.

Contestualmente, la società ha lanciato un questionario rivolto ai passeggeri per raccogliere opinioni sulla qualità, i servizi e la sicurezza delle fermate, con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture dedicate al trasporto su autobus.

Più collegamenti tra la Puglia e il resto d'Italia

Il piano estivo prevede un rafforzamento delle connessioni tra la Puglia e le principali città italiane.

Aumentano le corse tra Napoli e Foggia, Andria, Taranto e Brindisi. Da Bari vengono incrementati i collegamenti con Roma, raggiungibile almeno sette volte al giorno, e con Milano, servita almeno due volte al giorno. Crescono inoltre le corse verso la Basilicata e la Calabria, con collegamenti per Cosenza, Sibari, Metaponto e Policoro.

Anche Lecce beneficia del potenziamento dei servizi, con un incremento delle corse verso la Basilicata, la Calabria e l'Aeroporto di Roma Fiumicino.

Più autobus verso le località di mare

Particolare attenzione è stata riservata alle destinazioni turistiche.

Sul versante ionico vengono rafforzati i collegamenti con Gallipoli, che ottiene nuove linee dirette dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Basilicata e dalla Calabria. Più corse anche per Nardò e Porto Cesareo, collegate con Napoli e Salerno.

Sul litorale adriatico, nuove tratte collegano Peschici, Rodi Garganico e Vieste con grandi città come Milano, Roma e Torino. Si aggiungono inoltre nuovi collegamenti diretti dal Nord Italia per Polignano a Mare, Cagnano Varano e Lesina.

Potenziati anche i servizi verso Fasano, collegata con Milano e Napoli, Monopoli, raggiungibile da Napoli e Roma, e Ostuni, che ottiene una nuova connessione diretta con la Capitale.

Più collegamenti anche con l'entroterra

L'espansione della rete interessa anche numerosi centri dell'entroterra pugliese.

Tra le destinazioni servite figurano Alberobello, Francavilla Fontana, Grottaglie, Massafra, Maglie, Candela e San Severo, con un aumento delle corse da Napoli e Roma.

Migliorano inoltre i collegamenti per Altamura e Gravina in Puglia, ora connesse direttamente con Matera, Roma e l'aeroporto di Fiumicino.

Lecce protagonista del progetto "Southisfaction"

Tra le novità dell'estate c'è anche "Southisfaction", iniziativa promossa da FlixBus insieme a Europe's Famous Hostels, rete europea che riunisce oltre 80 ostelli indipendenti.

Lecce è una delle cinque città coinvolte nel progetto insieme a Napoli, Matera, Catania e Palermo. Per la città salentina aderisce l'ostello Urban Oasis.

L'iniziativa premia chi soggiorna in almeno due degli ostelli aderenti con sconti dedicati sui viaggi FlixBus tra le città coinvolte, incentivando così il turismo itinerante e l'utilizzo del trasporto collettivo.

Secondo FlixBus, scegliere l'autobus anziché l'auto privata può contribuire a ridurre significativamente le emissioni di CO₂. Ad esempio, sulla tratta Napoli-Lecce, un viaggio in autobus produce circa 11,4 kg di CO₂, contro i 66,6 kg medi emessi da un'auto privata.

L'iniziativa è accompagnata anche da un passaporto digitale che consente ai viaggiatori di collezionare timbri virtuali durante i soggiorni nelle strutture aderenti.

Con il potenziamento estivo e i nuovi progetti dedicati alla mobilità sostenibile, FlixBus punta a rafforzare il ruolo dell'autobus come alternativa accessibile, economica e a basso impatto ambientale per raggiungere la Puglia e le sue principali destinazioni turistiche.