Incidenti stradali, in Puglia diminuiscono le vittime ma aumentano i feriti: nel 2025 oltre 17mila
Gli incidenti con lesioni crescono del 2%, mentre i morti scendono da 241 a 190. Bari è il territorio con più sinistri, Foggia quello con la maggiore mortalità
Diminuiscono sensibilmente le vittime della strada in Puglia, ma continua a crescere il numero degli incidenti con feriti. È quanto emerge dal Rapporto ASSET sugli incidenti stradali, che fotografa l’andamento della sicurezza sulle strade pugliesi nel 2025.
Nel corso dell’anno gli incidenti con lesioni sono stati 11.249, con un aumento del 2% rispetto al 2024. In controtendenza il dato relativo agli incidenti mortali, che sono scesi da 221 a 177, con una riduzione di quasi il 20%.
Di conseguenza è diminuito anche l’indice di mortalità, passato dal 2,2% all’1,7%. Le vittime sono state complessivamente 190, contro le 241 dell’anno precedente, con una diminuzione del 21,2%.
Oltre 17mila feriti
Il dato che continua a destare preoccupazione è quello relativo alle persone rimaste ferite. Nel 2025 sono state oltre 17.200, l’1,2% in più rispetto al 2024.
Numeri che confermano come il fenomeno degli incidenti stradali resti significativo in Puglia, nonostante la sensibile diminuzione degli eventi con esito mortale.
Tra le principali cause degli incidenti mortali figurano ancora l’eccesso di velocità, la distrazione, le manovre irregolari e il mancato rispetto delle precedenze.
Particolarmente significativo anche l’aumento degli investimenti di pedoni, unica tipologia di incidente nella quale si registra una crescita del numero delle vittime.
Bari prima per numero di incidenti, Foggia per mortalità
È la Città metropolitana di Bari a registrare il maggior numero di sinistri: nel 2025 sono stati oltre 4.100, con 47 vittime.
La provincia di Foggia, invece, presenta l’indice di mortalità più elevato, con quasi tre decessi ogni cento incidenti.
Il quadro evidenzia quindi differenze territoriali significative, con un numero particolarmente elevato di incidenti nell’area barese e una maggiore incidenza degli eventi mortali nel territorio foggiano.
Luglio il mese con più incidenti, agosto quello con più vittime
L’analisi temporale conferma inoltre come l’estate rappresenti il periodo più critico per la sicurezza stradale.
Luglio è il mese nel quale si registra il maggior numero di incidenti, mentre agosto è quello con il maggior numero di vittime.
Anche il giorno della settimana presenta un dato apparentemente contraddittorio: la domenica è il giorno con meno incidenti, ma contemporaneamente quello in cui si registra il maggior numero di morti.
Particolarmente preoccupante il dato relativo alle ore notturne. Tra le 3 e le 6 del mattino si registra infatti l’indice di mortalità più elevato, quasi quattro volte superiore alla media regionale.
Il rapporto conferma dunque un quadro articolato: da una parte la Puglia registra una significativa riduzione delle vittime della strada, dall’altra il numero complessivo di incidenti con feriti e di persone coinvolte continua a crescere, evidenziando la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione e sulla sicurezza stradale.