Foggia Calcio, il Tribunale di Bari revoca l’amministrazione giudiziaria: il club torna alla piena gestione

FOGGIA -

Il Tribunale di Bari ha disposto la revoca dell’amministrazione giudiziaria della Società Calcio Foggia 1920, restituendo al club la piena gestione delle proprie attività.

La decisione è arrivata dalla Terza Sezione Penale – Tribunale della Prevenzione, che ha valutato positivamente il percorso intrapreso dalla società, riconoscendo il completamento delle attività di risanamento e bonifica aziendale che avevano accompagnato il periodo di amministrazione giudiziaria.

Nel provvedimento, i giudici hanno ritenuto venuti meno i presupposti che avevano determinato l’applicazione della misura, accogliendo le argomentazioni presentate dal legale della società, l’avvocato Roberto de Rossi.

Con la revoca del provvedimento, il club rossonero torna quindi a esercitare integralmente le proprie funzioni gestionali e organizzative.

In una nota ufficiale, la Società Calcio Foggia 1920 ha espresso il proprio ringraziamento all’amministratore giudiziario, professor avvocato Vincenzo Vito Chionna, per il lavoro svolto durante il periodo di gestione, e all’avvocato De Rossi per il contributo fornito nel raggiungimento dell’esito positivo della procedura.

La decisione del Tribunale rappresenta per la società un passaggio significativo nel percorso di consolidamento e rilancio del club.