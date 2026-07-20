Foggia Calcio, il Tribunale di Bari revoca l’amministrazione giudiziaria: il club torna alla piena gestione
FOGGIA - La Terza Sezione Penale – Tribunale della Prevenzione ha riconosciuto il percorso di risanamento della società rossonera
Il Tribunale di Bari ha disposto la revoca dell’amministrazione giudiziaria della Società Calcio Foggia 1920, restituendo al club la piena gestione delle proprie attività.
La decisione è arrivata dalla Terza Sezione Penale – Tribunale della Prevenzione, che ha valutato positivamente il percorso intrapreso dalla società, riconoscendo il completamento delle attività di risanamento e bonifica aziendale che avevano accompagnato il periodo di amministrazione giudiziaria.
Nel provvedimento, i giudici hanno ritenuto venuti meno i presupposti che avevano determinato l’applicazione della misura, accogliendo le argomentazioni presentate dal legale della società, l’avvocato Roberto de Rossi.
Con la revoca del provvedimento, il club rossonero torna quindi a esercitare integralmente le proprie funzioni gestionali e organizzative.
In una nota ufficiale, la Società Calcio Foggia 1920 ha espresso il proprio ringraziamento all’amministratore giudiziario, professor avvocato Vincenzo Vito Chionna, per il lavoro svolto durante il periodo di gestione, e all’avvocato De Rossi per il contributo fornito nel raggiungimento dell’esito positivo della procedura.
La decisione del Tribunale rappresenta per la società un passaggio significativo nel percorso di consolidamento e rilancio del club.