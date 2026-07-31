Foggia, scontro tra auto e moto: muore un motociclista di 21 anni

FOGGIA - Tragedia nella notte a Foggia, dove un motociclista di 21 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte in via Einaudi, alla periferia della città.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale, il giovane viaggiava da solo in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura condotta da un uomo.

L’impatto è stato particolarmente violento. Il 21enne sarebbe stato sbalzato per diversi metri, finendo sul marciapiede che costeggia la carreggiata. Immediati i soccorsi del personale del 118, che ha trasferito il giovane in ospedale. Nonostante i tentativi dei sanitari, le gravi ferite riportate nell'incidente si sono rivelate fatali.

Anche il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

La tragedia riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale nelle vie periferiche di Foggia, dove ancora una volta un giovane ha perso la vita in un incidente.