Formula 1, GP d'Ungheria: Norris domina, Verstappen secondo
Lando Norris conquista il Gran Premio d'Ungheria 2026 di Formula 1 con una prestazione impeccabile, rafforzando la sua leadership iridata. Il pilota della McLaren, campione del mondo in carica, ha perso la testa della corsa soltanto nelle prime battute a favore del compagno di squadra Oscar Piastri, prima di riprendersi il comando e involarsi verso la vittoria, complice anche il ritiro dell'australiano.
Alle spalle di Norris chiude un combattivo Max Verstappen, autore di una gara in rimonta e protagonista di un sorpasso spettacolare dopo il primo pit stop. Sul terzo gradino del podio sale Andrea Kimi Antonelli, bravo a gestire una strategia differente e a difendere la posizione nel finale.
Weekend difficile, invece, per la Ferrari. Charles Leclerc termina quarto davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, che taglia il traguardo quinto dopo aver scontato una penalità di cinque secondi per eccesso di velocità in corsia box.
Il successo di Norris conferma il grande momento della McLaren, mentre Ferrari lascia Budapest con più di un motivo di riflessione.