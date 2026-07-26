Incendio sul Gargano, evacuate le spiagge di Baia di Manaccora









VIESTE - Un vasto incendio è divampato sul Gargano, nel territorio di Peschici (Foggia), nei pressi di Baia di Manaccora. Le fiamme hanno raggiunto le aree vicine al mare tra Peschici e Vieste, località molto frequentate durante la stagione estiva, rendendo necessaria l'evacuazione dei turisti presenti sulle spiagge. Le operazioni sono state effettuate con l'ausilio delle imbarcazioni della Guardia Costiera.

Al momento non si registrano feriti né vittime. Il rogo ha interessato un'ampia area di macchia mediterranea e boschi di pini d'Aleppo.

Per contenere l'incendio sono al lavoro due Canadair, squadre dei Vigili del Fuoco, autobotti e personale della Protezione Civile. L'intervento ha permesso di circoscrivere il fronte delle fiamme, ma il vento continua ad alimentare alcuni focolai.

L'alta colonna di fumo è visibile da decine di chilometri lungo la costa. In un messaggio pubblicato sui social, Ferrovie del Gargano ha espresso preoccupazione per le conseguenze dell'incendio sul territorio, sottolineando i rischi per le attività locali e per le vacanze dei numerosi turisti presenti nella zona. La società di trasporti ha inoltre ringraziato tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento e soccorso, continuando a monitorare la situazione anche sotto il profilo della viabilità.