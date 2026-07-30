Franco Baresi, come sta oggi: il Milan smentisce le false notizie e resta al suo fianco



Sono ore di grande apprensione per i tifosi del Milan e per gli appassionati di calcio dopo la diffusione sui social di false notizie riguardanti Franco Baresi. Il club rossonero è intervenuto ufficialmente per smentire le voci che annunciavano la morte della storica bandiera milanista, precisando che si tratta di informazioni prive di qualsiasi fondamento. Sono ore di grande apprensione per i tifosi del Milan e per gli appassionati di calcio dopo la diffusione sui social di false notizie riguardanti Franco Baresi. Il club rossonero è intervenuto ufficialmente per smentire le voci che annunciavano la morte della storica bandiera milanista, precisando che si tratta di informazioni prive di qualsiasi fondamento.





L'ex capitano del Milan, oggi vicepresidente onorario del club, sta affrontando un momento delicato dal punto di vista della salute. Dopo l'intervento chirurgico mini-invasivo effettuato nel 2025 per l'asportazione di una nodulazione polmonare, Baresi ha proseguito il percorso terapeutico con un trattamento immunoterapico di consolidamento.





Nei mesi scorsi era stato lo stesso Baresi a rassicurare i tifosi, spiegando di sentirsi progressivamente meglio. In diverse interviste aveva raccontato di aver ripreso a frequentare lo stadio di San Siro e di aver superato la fase più difficile della malattia, sottolineando come lo spirito da atleta lo abbia aiutato ad affrontare la battaglia.





Nelle ultime ore, tuttavia, l'AC Milan ha invitato tutti al rispetto della privacy del proprio dirigente e della sua famiglia, confermando che Baresi sta attraversando "un momento difficile e delicato", ma ribadendo con fermezza che le notizie sulla sua presunta scomparsa sono completamente false. Il club ha inoltre esortato a non alimentare la diffusione di indiscrezioni infondate, soprattutto sui social network.





Franco Baresi, considerato uno dei più grandi difensori della storia del calcio, continua a rappresentare un simbolo indelebile del Milan. Con la maglia rossonera ha disputato 719 partite, conquistando sei campionati italiani e tre Coppe dei Campioni, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di calciatori e tifosi.





L'auspicio del mondo del calcio è che possa proseguire il proprio percorso di recupero con serenità, sostenuto dall'affetto della sua famiglia, del Milan e di milioni di tifosi che continuano a considerarlo il "Capitano" per eccellenza.