Gallipoli: presentazione di 'Dentro di me', opera prima di Federico Di Pietro



GALLIPOLI (LE) - Proseguono gli appuntamenti culturali promossi dalla Casa degli Artisti di Gallipoli nell'ambito delle rassegne "Ars Gratia Artis" e "Sfascismo", ideate da Giorgio De Cesario. - Proseguono gli appuntamenti culturali promossi dalla Casa degli Artisti di Gallipoli nell'ambito delle rassegne "Ars Gratia Artis" e "Sfascismo", ideate da Giorgio De Cesario.





Tra gli eventi in programma si inserisce la presentazione del libro "Dentro di me", un'opera che racconta il percorso interiore di un giovane autore attraverso riflessioni autentiche e profonde.





L'incontro si terrà domenica 26 luglio 2026, alle ore 19.00, nella suggestiva terrazza panoramica della Casa degli Artisti, in via Lepanto 1, Gallipoli.





Protagonista dell'evento sarà il giovanissimo Federico Di Pietro, che dialogherà con la scrittrice Raffaella Scorrano, accompagnando il pubblico alla scoperta delle riflessioni che hanno dato origine al libro e che ne costituiscono l'ossatura narrativa ed emotiva.





L'incontro offrirà un percorso attraverso le tappe della maturazione emotiva e spirituale dell'autore, delineando un intenso excursus di crescita personale.





Un racconto che diventa anche testimonianza della complessità dell'adolescenza contemporanea, affrontando temi quali la costruzione dell'identità, il rapporto con se stessi e le relazioni con gli altri, in un linguaggio capace di parlare soprattutto ai giovani, ma anche agli adulti.





La presentazione sarà inoltre l'occasione per visitare la mostra attualmente allestita presso la Casa degli Artisti, che ospita opere pittoriche, scultoree e letterarie di Giorgio De Cesario e di altri artisti talentuosi ed eclettici, confermando lo spazio gallipolino come luogo d'incontro tra arte, cultura e dialogo.





Saranno presenti i curatori Domenicaisabella Bono Mariano, Raffaele Bono Mariano e Maria Cristina Maritati. Si ringraziano inoltre l’Assemblea Territoriale di CittadinanzAttiva , l’Associazione La Barcaccia e Maddalena Castegnaro, responsabile dell’Archivio di Libri d’artista e del Collettivo ScriptorArt, per la cortese collaborazione.





LA CASA DEGLI ARTISTI Residenza D’artista

Via Lepanto, 1 – 73014 Gallipoli (LE) Italy

Tel. 0833 261865 – 3332720348- 3347294118.



