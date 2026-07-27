"Generare futuro", giornata in ricordo di Guglielmo Minervini

BARI - A dieci anni dalla scomparsa di Guglielmo Minervini, il Consiglio regionale della Puglia promuove l’iniziativa “Generare futuro – L’eredità di Guglielmo Minervini”, un momento istituzionale di riflessione e confronto dedicato a una delle figure che più hanno provato a innovare il rapporto tra istituzioni, territori e cittadini, lasciando un segno profondo nella vita pubblica pugliese.

L’appuntamento si terrà Lunedì 3 agosto alle ore 12.00 presso l’Aula consiliare del Consiglio regionale della Puglia (in via Gentile 52 a Bari), luogo simbolo della rappresentanza democratica regionale, nel quale le istituzioni e la comunità pugliese si ritroveranno per condividere una riflessione sull’attualità del pensiero e dell’azione politica di Minervini.

Il Consiglio regionale intende rendere omaggio a un amministratore e uomo delle istituzioni che ha interpretato la politica come servizio alla comunità, promuovendo una cultura della partecipazione, dell’innovazione sociale e della responsabilità pubblica. Un’eredità che continua a rappresentare un patrimonio di valori per la Puglia e un riferimento per le nuove generazioni chiamate a costruire il futuro delle istituzioni democratiche.

Interverranno: Toni Matarrelli, Presidente del Consiglio regionale della Puglia; Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia; Felice Spaccavento, Presidente della III Commissione del Consiglio regionale della Puglia; Manuel Minervini, Sindaco di Molfetta; Don Riccardo Agresti, Comunità “Senza Sbarre”; Maria Turtur, Presidente dell’Associazione “Guglielmo Minervini APS”.

Con questa iniziativa, il Consiglio regionale della Puglia rinnova il proprio impegno a custodire e valorizzare le esperienze che hanno contribuito a rafforzare la qualità della democrazia regionale, nella consapevolezza che la memoria delle migliori esperienze istituzionali rappresenta una risorsa essenziale per affrontare le sfide del presente e generare futuro.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.