Gravidanza confermata per Erika e Ares: in arrivo una cucciolata di alta genealogia
Grande entusiasmo nel mondo dell'allevamento cinofilo per la conferma della gravidanza della cucciolata nata dall'unione tra Multi Ch. CIE Erika Ululato del Lupo di Casa Panariti (Ares x Dea Ululato del Lupo di Casa Panariti) e Multi Ch. CIE CIB Vronskij Lupimax, conosciuto come Ares (Arimminum Thor x Queen Leia Lupimax).
L'accoppiamento riunisce due soggetti pluricampioni, selezionati per le loro eccellenti qualità morfologiche e caratteriali, con l'obiettivo di dare vita a cuccioli che rispecchino pienamente lo standard di razza. Le aspettative sono quelle di una cucciolata di alto livello, caratterizzata da salute, equilibrio, temperamento stabile e ottime predisposizioni.
I futuri cuccioli nasceranno e cresceranno in un ambiente familiare, circondati da cure e attenzioni costanti. Fin dai primi giorni di vita saranno seguiti con un percorso mirato alla loro crescita fisica e comportamentale, attraverso stimolazioni sensoriali, esposizione a suoni e rumori quotidiani e attività pensate per favorire una corretta socializzazione.
Questo lavoro consentirà ai piccoli di affrontare con serenità il passaggio nelle nuove famiglie, sviluppando un carattere equilibrato e una buona capacità di adattamento ai diversi contesti di vita.
La consegna dei cuccioli è prevista per la fine di ottobre, quando saranno pronti a lasciare l'allevamento dopo aver completato tutte le procedure sanitarie e amministrative previste. Ogni cucciolo verrà affidato con ciclo vaccinale e sverminazione completi, test parentale, microchip, pedigree, DNA depositato e contratto di cessione, a garanzia della qualità del lavoro di selezione e dell'attenzione dedicata al benessere degli animali.
L'annuncio rappresenta un momento di grande soddisfazione per l'allevamento, che si prepara ad accogliere una nuova generazione di cuccioli selezionati con passione, competenza e responsabilità, destinati a diventare compagni di vita sani, equilibrati e affidabili per le loro future famiglie.
Info e prenotazioni Tony 3396678347 - Antonio 3486520291