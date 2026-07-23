Patù, dal 24 al 26 luglio 'Terræ International Film Festival 2026 Local Stories. For a global impact'



Tre giorni di cinema internazionale, fotografia, arte e musica dal vivo nel Capo di Leuca. Il festival inaugura venerdì 24 a Patù con lo scrittore premio Strega Paolo Giordano. Tra gli ospiti attesi il regista Dennis Harvey, la cooperante Elisa Aste, il cantautore Gianluca Massaroni, il producer, videomaker e musicista Paco Maddalena, Zebra TSO, per la prima volta nel Salento), il musicista e producer TTeo e molti altri.





Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026, il borgo di Patù (LE) si trasforma in una finestra sul mondo. Torna il TERRÆ International Film Festival, la rassegna di cinema d'autore, fotografia documentaria, installazioni artistiche, masterclass, incontri, live music e degustazioni che racconta la complessità del presente attraverso storie locali dal forte impatto globale, promosso dall’associazione Terræ, con la direzione artistica del fotogiornalista Daniele Cagnazzo e il regista Jannik Splidsboel, per il cinema, in collaborazione con il Comune di Patù e il Comune di Morciano di Leuca, nell’ambito di “Storie Meridiane”, progetto di rigenerazione culturale che interessa in comuni di Patù e Morciano di Leuca.





Tra cinema internazionale, fotografia documentaria, arte contemporanea e musica, TERRÆ porta nel cuore del Capo di Leuca autori, fotografi, artisti, musicisti e pubblico provenienti da diverse parti del mondo. Per tre giorni Palazzo Romano, a Patù, diventa uno spazio di incontro tra culture, linguaggi e discipline, trasformando Patù in un punto di connessione tra storie locali e visioni globali.





Ad aprire il festival, venerdì 24 luglio, sarà lo scrittore Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega, tra le voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea. La sua presenza segna l'avvio di una programmazione che pone al centro il racconto del reale e il potere delle storie come strumento di comprensione del mondo. In programma la proiezione di tre documentari del panorama internazionale,: “Mr. Nobody Against Putin” di David Borenstein e Pavel Talankin, vincitore dell'Oscar 2026 come miglior documentario; “Celtic Utopia” dedicato alla nuova scena folk irlandese e “Only On Earth” di Robin Petré, sul rapporto tra uomo, animali e cambiamento climatico.





Torna il concorso TERRÆ Award dedicato al miglior cortometraggio internazionale: ogni sera il cinema all'aperto di Palazzo Romano ospita le proiezioni delle opere in gara, valutate dal pubblico e da una giuria tecnica che assegneranno il TERRÆ Award 2026.





Il festival propone tre mostre di fotografia documentaria: “The Betel Nut Beauties” di Constanze Han, dedicata a Taiwan; “Reliquiae Quotidianae” di Gabriele Albergo, sul sacro nella quotidianità del Sud Italia; e “Nomad Shepherds of Changtang” di Daniele Cagnazzo, reportage sui pastori nomadi del Ladakh.





Le arti visive trovano spazio con la mostra collettiva TERRAERTH, dedicata a pittura, scultura, fotografia, installazioni e videoarte, e con l'installazione “What Remains When Everything Is Performance di Elias Vanta”.





Il programma OFF comprende la masterclass di fotogiornalismo di Daniele Cagnazzo, la masterclass di cinema di Jannik Splidsboel e l'incontro con Elisa Aste sulla Colombia. Ogni sera torna inoltre Earth Connection, con degustazioni dei vini Leone de Castris accompagnati da prodotti del territorio.





Dopo le proiezioni, il festival prosegue in musica, con concerti e performance dal vivo di Massaroni Pianoforti, Zebra TSO, Paco Maddalena e MENA! La Festa della domenica.





TUTTO IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO





Venerdì 24 luglio il festival prende il via alle 19 nella corte di Palazzo Romano con lo scrittore Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega, alla presenza organizzatori, all'amministrazione comunale e alle associazioni locali. Alle 20.30 spazio a Earth Connection, degustazione dei vini della Cantina Leone de Castris accompagnati da eccellenze gastronomiche del territorio. In contemporanea si apre il TERRÆ Award, dedicato al miglior cortometraggio internazionale con le proiezioni di “Megacicli” e “Fammi la Grazia”. Alle 21.15 è in programma la proiezione di “Mr. Nobody Against Putin” di David Borenstein e Pavel Talankin, premiato come migliore documentario alla 79ª edizione dei British Academy Film Awards, e ha vinto l'Oscar al miglior documentario nel 2026, un documentario potente e attualissimo che affronta i temi della propaganda e della guerra attraverso lo sguardo di un insegnante russo deciso a raccontare ciò che accade dietro le quinte del sistema scolastico del suo Paese. Dalle 22.45 il dopo festival prosegue con il concerto di Massaroni Pianoforti, con le sue suggestioni cinematiche e ambient.

Sabato 25 luglio alle 19 prende il via la masterclass di fotogiornalismo di Daniele Cagnazzo, dedicata alla costruzione di un reportage fotografico. Alle 20.30 torna Earth Connection, mentre alla stessa ora proseguono le proiezioni del TERRÆ Award con “Mambo Kids”, “El Pütì Pèrs” e “Paris Fox”. Alle 21 è in programma il talk "Voci dalla Selva" con Elisa Aste, dedicato alle esperienze di resistenza femminile nella regione amazzonica del Putumayo, in Colombia. Alle 21.15 il cartellone cinematografico propone “Celtic Utopia”, viaggio nella nuova scena musicale folk irlandese tra identità culturale, musica e memoria collettiva. Alle 21.30 Palazzo Romano ospita la performance sonora di Paco Maddalena, mentre dalle 22.45 il dopo festival continua con il concerto degli esplosivi Zebra TSO, tra elettronica, post-punk e alternative rock.

Domenica 26 luglio alle 19 il programma OFF propone la masterclass di cinema con il regista e produttore Jannik Splidsboel, dedicata al cinema documentario e al processo creativo. Alle 20.30 il consueto appuntamento con Earth Connection è seguito dalle ultime proiezioni del TERRÆ Award con “Bich'Ebi”, “La Kanisa” e “Beyond the Shadow “mentre alle 21 Daniele Cagnazzo conduce il talk "Beyond Photography", dedicato al percorso curatoriale delle mostre del festival. Alle 21.15 si accende lo schermo per la proiezione di “Only On Earth” di Robin Petré, un'opera visivamente straordinaria che racconta il fragile equilibrio tra uomo, animali e cambiamento climatico in una delle regioni europee più vulnerabili agli incendi boschivi.

Alle 22.45 la serata conclusiva ospita la premiazione del TERRÆ Award e il dopo festival la musica di MENA! La Festa della Domenica, una delle realtà creative più interessanti della nuova scena indipendente pugliese.





LE MOSTRE





THE BETEL NUT BEAUTIES della fotografa newyork/taiwanese Constanze Han, un intenso lavoro dedicato alle venditrici di noci di betel di Taiwan, sospeso tra identità, tradizione e trasformazione sociale.

SALENTO DEATH VALLEY- Reliquiae Quotidianae del fotografo salentino Gabriele Albergo, una riflessione visiva sul sacro contemporaneo e sulle forme con cui la spiritualità continua a manifestarsi nella vita quotidiana del Sud Italia.

NOMAD SHEPHERDS OF CHANGTANG di Daniele Cagnazzo, un reportage realizzato sull'altopiano himalayano del Ladakh che racconta la vita dei pastori nomadi e il delicato equilibrio tra sopravvivenza, territorio e transizione energetica.





ARTE CONTEMPORANEA E INSTALLAZIONI





Il festival si espande anche nel linguaggio delle arti visive grazie a TERRAERTH, esposizione collettiva dedicata a pittura, scultura, fotografia, installazioni e videoarte, e all'installazione immersiva dell'artista Elias Vanta, “What Remains When Everything Is Performance”, un'opera che riflette sulla fragilità e sulla natura effimera della presenza umana.

TERRÆ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL è ideato e promosso dall’associazione Terræ ETS, in collaborazione con il Comune di Patù e il Comune di Morciano di Leuca, Proloco Patù, ARCI Terra di Mezzo, finanziato dall’Unione Europea, Ministero della Cultura, Puglia Promozione, con il Patrocinio della Provincia di Lecce.

La rassegna rientra nelle attività di Storie meridiane, progetto di rigenerazione culturale e sociale promosso da due comuni del Capo di Leuca, Patù e Morciano di Leuca, curato per le attività di marketing territoriale da Makrà Studio finanziato dall'UE - NextGenerationEU e dal Ministero della Cultura nell'ambito del PNRR Cultura - M1C3I2.1 "Attrattività dei borghi", che utilizza la cultura come leva concreta di sviluppo economico e occupazionale per contrastare fenomeni come lo spopolamento. L’obiettivo è anche quello di raccontare un Sud contemporaneo, dinamico e consapevole, dove la tradizione, il ricco patrimonio culturale e paesaggistico diventano motore di futuro, costruendo un modello di turismo sostenibile e integrato che mette insieme ospitalità diffusa e dimore storiche, nuove progettualità culturali, enogastronomia locale e paesaggi rurali e costieri ancora autentici.





TERRÆ International Film Festival 2026

Palazzo Romano – Patù (LE)

24, 25 e 26 luglio 2026

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