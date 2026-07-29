'In eterno amore' conquista l'Amura Film Festival: la commovente storia vera del neretino De Benedittis in un'opera interamente girata in Puglia



NARDO' (LE) – Emozione, resilienza, legami indissolubili e un forte orgoglio territoriale. Sono questi gli elementi che hanno portato al successo il lungometraggio "In eterno Amore", diretto con straordinaria maestria e visione artistica dal regista Paul J. Scotter, insignito di un prestigioso riconoscimento durante l'ultima edizione dell'AMURA – Altamura International Film Festival. – Emozione, resilienza, legami indissolubili e un forte orgoglio territoriale. Sono questi gli elementi che hanno portato al successo il lungometraggio "In eterno Amore", diretto con straordinaria maestria e visione artistica dal regista Paul J. Scotter, insignito di un prestigioso riconoscimento durante l'ultima edizione dell'AMURA – Altamura International Film Festival.





L'opera, prodotta dalla Prometheus Production, distribuita dalla South Italy Film Distribution di Giuseppe Arcieri e girata interamente in Puglia, porta sul grande schermo una narrazione dal profondo impatto emotivo, impreziosita da un dettaglio fondamentale: si tratta della storia vera di Maurizio De Benedittis, originario di Nardò, Founder e CEO della casa di produzione, che per questo progetto ha vestito non solo i panni di produttore ma anche quelli di sceneggiatore, raccontando in prima persona la propria vita.





Una materia narrativa così delicata e personale ha trovato nella sapiente ed empatica regia di Paul J. Scotter la sua massima espressione. Il regista ha saputo tradurre il dolore e la rinascita in immagini di rara potenza poetica, trattando la vicenda con estremo tatto e trasformando un dramma intimo in un'opera dal respiro universale.





La pellicola narra le vicende della famiglia di Franco e sua moglie Rosina, già madre di cinque figli. A seguito di un parto difficile e dopo giorni di grande sofferenza, Rosina perde la vita. Franco si ritrova così a dover portare avanti da solo una famiglia numerosa, supportato dall'aiuto della cognata Bice. In questo contesto di lutto e fatica, l'uomo è costretto a prendere decisioni fondamentali per il futuro dei suoi ragazzi, in particolar modo per l'ultimo arrivato, Maurizio, nato con una grave forma di anemia mediterranea.





Una storia di dolore, ma soprattutto di immenso coraggio, che ha colpito nel segno. Il lungometraggio 100% pugliese è stato infatti premiato dalla giuria dell'AMURA con la seguente e toccante motivazione:





«Per la capacità di raccontare con profondità e sensibilità una storia universale, dove l’amore diventa forza capace di attraversare il tempo, le difficoltà e le fragilità umane. Un film che unisce emozione, cura narrativa e intensità visiva, conducendo lo spettatore in un viaggio autentico nei sentimenti e nelle relazioni. A Paul J. Scotter il riconoscimento per un’opera capace di emozionare e lasciare una traccia nel cuore del pubblico».





Questo importante traguardo celebra la magistrale direzione di Paul J. Scotter, lodato per la sua capacità di esaltare ogni singola sfumatura emotiva degli attori, unita al lavoro sinergico di tutta la Prometheus Production, guidata dal neretino Maurizio De Benedittis e dalla Presidente Rossella Orlando, e della distribuzione curata dalla South Italy Film Distribution. Un successo reso possibile anche dal talento di un cast eccezionale e dalla professionalità di una troupe straordinaria.





A margine della cerimonia, la produzione, il regista e tutto il cast desiderano rivolgere un sentito e profondo ringraziamento all'intera organizzazione dell'AMURA Film Festival. Un plauso speciale va alla Direttrice Artistica Cinzia Clemente per aver accolto e valorizzato l'opera, alla prestigiosa giuria per averne colto l'essenza, allo staff e a tutti i numerosi volontari che, con il loro instancabile lavoro, hanno reso possibile il successo della manifestazione.





CAST E TROUPE DI "IN ETERNO AMORE"





Cast Principale:

Matteo Fattizzo nel ruolo di Franco

Eleonora Lezzi nel ruolo di Rosina

Valentina Piccolo nel ruolo di Bice

Claudia Pagano nel ruolo di Donatella

Ginevra Calasso nel ruolo di Lucia

Alice Mega nel ruolo di Cinzia





Troupe e Reparti Tecnici:

Regia: Paul J. Scotter

Soggetto e Sceneggiatura: Maurizio De Benedittis

Produzione: Maurizio De Benedittis

Produttore Esecutivo e Montaggio: Luca Solmona

Distribuzione: South Italy Film Distribution di Giuseppe Arcieri

Direttore della Fotografia e Operatore: Cosimo Fiore

Aiuto Regia e Segretaria di Edizione: Enrica Sparasci

Assistente Operatore: Gianmarco Zampino

Visual Effect: Marco Cataldo

Assistente Montaggio: Maurizio De Benedittis

Sound Designer: Andrea Fiorito

Operatore Boom: Antonio Cardinale

Compositore: Francesco Massa

Studio di Registrazione: Studio Numero Tre

Make-Up e Hair Stylist: Daniela Coluccia

Costumi: Alice Della Valle

Rental: Prometheus Production

Scenografia: Lino Prete



