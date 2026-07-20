Premio Leuca 2026: otto compagnie teatrali da tutta Italia
FRANCESCO GRECO - LEUCA – “Essere riconosciuti da chi amiamo è forse la più grande delle certezze…”, (“E tu chi sei?”). Teramo, Cuneo, Salerno, Foggia, Taranto, Bari, Lecce: provengono da tutta Italia (Nord,Centro, Sud) le compagnie teatrali selezionate (otto in tutto) che partecipano alla XVI edizione del Premio Leuca (Rassegna di Teatro) e che vede la Pro Loco nel ruolo di ottima organizzatrice, nella persona del suo infaticabile presidente, il dott. Vincenzo Corina.
“Convinto di poter modellare il destino e perfino i sentimenti, Arnolfo cresce…”, (“La scuola delle mogli”, di Molière, Compagnia “Galop”, Gruppo Teatrale dell’Associazione “Il volo di Icaro”, di Lucera, Foggia). Regia di Raffaele Manna (9 luglio).
Incantevole e immutata la location: la deliziosa Piazza Asti. Dove le compagnie si esibiranno per otto giovedì, fino al 27 agosto (sempre alle ore 21), serata finale con la premiazione dello spettacolo più bello, votato da una giuria autorevole.
Start il 2 luglio con “E tu chi sei?”scritta e diretta da Giuseppe Miggiano e portata in scena dalla storica Compagnia di Tuglie, Lecce, “La Calandra”.
18 luglio “Novecento”, monologo di Alessandro Baricco, Compagnia “Diveramente Stabili” (Gagliano del Capo, Lecce), con Antonio D’Aprile e Daniele Vitali.
23 luglio: “Piacerebbe pure a te” (commedia musicale), Compagnia “Aretè”, Grottaglie (Taranto). 30 luglio: “Il Medico dei Pazzi”, di Eduardo Scarpetta, Compagnia “Il Saltimbanco”, di Santeramo in Colle (Bari). 6 agosto: “Na mamma preziose”,due atti di Tonino Ranalli, regia di Pina Di Salvo, Compagnia “Li Sciarpalite di Teatro e…” (da Silvì Marina, Teramo). 13 agosto: “Unico figlio di madre vedova”, di Germano Benincaso, Compagnia “Banda Brusca”, di Bene Vagienna (Cuneo). 20 agosto: “La regola dei terzi”, di Marco De Simone, Compagnia dell’Eclissi, Salerno, regia di Marcello Andria. “Nel fragore della guerra due uomini si incontrano per caso nelle campagne siciliane…”. Attuale più che mai. Da Euripide a Brecht, il teatro è anche l’eco del tempo che si attraversa tormentati e insonni. In scena sulla polvere o dietro le quinte movimentate. In attesa del sipario...