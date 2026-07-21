Paolo Jannacci apre a Oria lo Stupor Mundi Festival 2026



Mercoledì 22 luglio, in Piazza Cattedrale, “Jannacci arrenditi! La città ascolta”: un viaggio tra musica, parole e storie urbane. Ingresso gratuito





Sarà Paolo Jannacci a inaugurare ufficialmente lo Stupor Mundi Festival 2026, la rassegna itinerante prodotta e realizzata dalla New Music Promotion, sotto la direzione artistica di Vincenzo Gianfreda.





L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 luglio, alle ore 21.30, nella suggestiva cornice di Piazza Cattedrale a Oria, con ingresso libero e gratuito. L’apertura dell’area al pubblico è prevista alle ore 20.





Paolo Jannacci salirà sul palco insieme alla sua band per presentare “Jannacci arrenditi! La città ascolta”, uno spettacolo che supera la forma tradizionale del concerto e intreccia musica, parole, narrazione e suggestioni teatrali.





Scritto da Paolo Jannacci e Paolo Re, il progetto racconta il rapporto tra le persone e la città, dando voce alle vite, alle fragilità e alle storie che abitano le strade e le periferie. Canzoni e monologhi accompagnano il pubblico in un viaggio umano e musicale nel quale l’ironia si alterna alla poesia e la leggerezza lascia spazio alla riflessione.





Al centro dello spettacolo anche l’eredità artistica di Enzo Jannacci, una delle figure più originali e amate della canzone d’autore italiana. Paolo ne ripercorre il repertorio con sensibilità e libertà interpretativa, restituendone l’attenzione verso gli ultimi, i personaggi dimenticati e le piccole storie della vita quotidiana.





Non una semplice celebrazione, dunque, ma un dialogo vivo tra generazioni: alle indimenticabili canzoni di Enzo Jannacci si affiancano le composizioni originali di Paolo, musicista, compositore, arrangiatore e cantautore dalla solida formazione jazz.





Sul palco, insieme a Paolo Jannacci, voce e pianoforte, ci saranno Marco Ricci, Daniele Moretto e Stefano Bagnoli, musicisti con i quali l’artista condivide da tempo un percorso fatto di jazz, improvvisazione e canzone d’autore.





«Abbiamo scelto di aprire lo Stupor Mundi Festival con uno spettacolo capace di rappresentare pienamente lo spirito della nostra rassegna – sottolinea il direttore artistico Vincenzo Gianfreda –. Paolo Jannacci porta sul palco musica di altissimo livello, memoria, ironia e attenzione per le storie umane. Piazza Cattedrale a Oria sarà il luogo ideale per questo incontro tra l’artista, la città e il pubblico».





Stupor Mundi Festival, il suono della meraviglia





Il concerto di Oria inaugura un’edizione dello Stupor Mundi Festival composta da dieci appuntamenti, in programma dal 22 luglio all’11 settembre. Il progetto, nato con il supporto della Regione Puglia, attraverserà diverse città pugliesi con una proposta che unisce musica d’autore, rock, rap, teatro, cultura pop e racconto del territorio.

Dopo Paolo Jannacci, il festival proseguirà il 26 luglio a San Giorgio Ionico con Federico Quaranta e il 28 luglio a Mesagne con Raphael Gualazzi.

Il 2 agosto, al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino, spazio all’appuntamento Extra “K-Pop Is Coming”, con biglietti disponibili su TicketOne. Seguiranno Frankie hi-nrg mc, l’8 agosto a Mesagne, e tre serate consecutive a Ceglie Messapica: i Selton il 9 agosto, Cristina Donà il 10 e Irene Grandi l’11.

La parte conclusiva del programma farà tappa a Francavilla Fontana con Dargen D’Amico, il 14 agosto, e Cesare Dell’Anna, l’11 settembre.

Tra i partner del festival figura RUUN, la community di carpooling collegata agli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, che mette in contatto chi vive nei piccoli centri per favorire la condivisione dei passaggi e una mobilità più accessibile e sostenibile.





Informazioni





Paolo Jannacci & Band

“Jannacci arrenditi! La città ascolta”

Mercoledì 22 luglio 2026

Piazza Cattedrale – Oria

Apertura al pubblico: ore 20.00

Inizio concerto: ore 21.30

Ingresso libero e gratuito

Infoline: 0831 1980411

Canali ufficiali: New Music Promotion e Stupor Mundi Festival