Inter di nuovo al San Nicola: il 15 agosto amichevole contro il Real Betis a Bari

BARI - L’Inter torna a Bari. I nerazzurri scenderanno nuovamente in campo allo stadio San Nicola per l’ultima amichevole del precampionato: venerdì 15 agosto alle ore 19.30 la squadra allenata da Cristian Chivu affronterà il Real Betis Balompié in un test internazionale che chiuderà la fase di preparazione prima dell’avvio della nuova stagione.L’annuncio è arrivato direttamente dal club spagnolo, che ha ufficializzato la sfida in Puglia dopo il rinvio della prima giornata della Liga. Il debutto del Betis, inizialmente previsto nel weekend di Ferragosto contro il Valencia, è stato spostato al 25 agosto per permettere ad alcuni calciatori, tra cui l’argentino Gonzalo Lo Celso, di completare il periodo di riposo dopo gli impegni estivi.La squadra guidata da Manuel Pellegrini inizierà quindi il proprio campionato il 21 agosto contro la Real Sociedad, liberando una data utile per il confronto con l’Inter.Per la formazione nerazzurra sarà un appuntamento importante per completare il lavoro atletico, valutare la condizione della rosa e accumulare minuti in vista degli impegni ufficiali. La gara contro il Betis rappresenterà infatti l’ultimo test prima dell’inizio della nuova stagione.Per l’Inter si tratta di un ritorno nel capoluogo pugliese dopo l’amichevole disputata proprio al San Nicola nell’agosto dello scorso anno contro l’Olympiacos. Anche in quell’occasione lo stadio barese aveva accolto una sfida internazionale di prestigio.A distanza di dodici mesi, il club milanese sceglie nuovamente Bari come sede dell’ultimo appuntamento estivo, confermando il ruolo del San Nicola come uno degli impianti più importanti e suggestivi del calcio italiano.