Karyna Shuliak, la compagna di Jeffrey Epstein potrebbe ereditare fino a 100 milioni di dollari









Karyna Shuliak, dentista di 37 anni di origine bielorussa, è stata l'ultima compagna di Jeffrey Epstein e potrebbe ereditare fino a 100 milioni di dollari del patrimonio lasciato dall'ex finanziere, morto suicida in carcere nel 2019. Tra i beni figurerebbe anche un diamante da 33 carati.Secondo quanto riportato dal New York Times, Shuliak ed Epstein avrebbero avuto una relazione durata circa otto anni. L'esistenza del loro rapporto è emersa anche dai documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La donna sarebbe inoltre stata l'ultima persona contattata telefonicamente da Epstein prima della sua morte.I due si sarebbero conosciuti quando Shuliak aveva 21 anni ed era arrivata da poco a New York. Stando alle ricostruzioni, Epstein la definiva "la mia preferita" e l'avrebbe aiutata a entrare alla Columbia Dental School e a ottenere la green card, suggerendole come soluzione più rapida il matrimonio con una delle sue vittime.Nel corso della loro relazione, la coppia avrebbe viaggiato in diversi Paesi e Shuliak avrebbe potuto inviare denaro alla propria famiglia in Bielorussia. Con il passare degli anni, la donna avrebbe conquistato la fiducia di Epstein, che le avrebbe affidato anche la gestione di alcune delle sue proprietà.L'eventuale assegnazione dell'eredità resta comunque subordinata agli sviluppi delle procedure legali e testamentarie ancora legate al patrimonio di Epstein.