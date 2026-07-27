Schlein: "Condanniamo ogni forma di violenza, senza esitazioni. Solidarietà agli agenti feriti"

"Abbiamo visto violenze inaccettabili e gravi, che non si giustificano mai. Noi condanniamo la violenza senza se e senza ma". Lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nel corso di una trasmissione televisiva.Schlein ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine coinvolte negli scontri: "Le violenze hanno colpito molti agenti, ai quali il Partito Democratico ha espresso vicinanza e sostegno. Abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza, senza esitazioni e senza tentennamenti".La leader dem ha poi accusato il governo di utilizzare episodi di violenza per attaccare le opposizioni: "Ci troviamo di fronte a un governo i cui esponenti strumentalizzano fatti violenti per attribuirli alle opposizioni, pur sapendo che non abbiamo nulla a che fare con quelle frange violente, delle quali siamo anzi bersaglio"Infine, Schlein ha invitato a un approccio condiviso sul tema della sicurezza: "Invece di strumentalizzare ogni episodio per fini politici, istituzioni e politica dovrebbero lavorare insieme per isolare la violenza. Dopo quattro anni di governo, l'esecutivo ha fallito miseramente sul fronte della sicurezza".