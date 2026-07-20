Le Due Bari: dal 20 al 26 luglio una settimana di eventi gratuiti in tutti i quartieri

BARI - Concerti, teatro, danza, laboratori e spettacoli per bambini animeranno Bari dacon un nuovo calendario de, il cartellone di iniziative gratuite che coinvolge i cinque Municipi della città. Auditorium, teatri, parchi, chiese, centri socioeducativi e spazi culturali ospiteranno decine di appuntamenti pensati per tutte le età.

Nel Municipio I spazio a laboratori per bambini, spettacoli teatrali e musica. Tra gli appuntamenti principali figurano il laboratorio "Pantomimamore – La voce e le emozioni dei gesti", lo spettacolo di marionette "Mago di Oz" al Giardino Mimmo Bucci, la commedia "Fricassea" al Nuovo Teatro Abeliano e, giovedì 23 luglio, la serata di danza internazionale al Parco Per Tutti con "May Be We'll See", "Ballade", "Ludus" e "Fado". Venerdì il Parco Maria Maugeri ospiterà lo spettacolo per bambini "Domenicozoico – Un viaggio jurassico", mentre sabato andrà in scena "Se stasera sono qui".

Nel Municipio II il programma propone musica, teatro e tango. Martedì 21 luglio il Bobo Records Studio accoglierà "Frida! Viva la vida!", mercoledì saranno protagonisti il laboratorio "I diversi ritmi del tango" e lo spettacolo "Saudade en el tango", mentre venerdì 24 luglio il Parco Rossani ospiterà una serata dedicata alla danza contemporanea. La settimana si chiuderà domenica con il laboratorio "Welcomenote" e il concerto "Jazz Report From The Hood" nel Giardino Giacomo Princigalli.

Il Teatro Kismet, nel Municipio III, sarà invece il cuore della giornata di mercoledì 22 luglio, con uno spettacolo interattivo dedicato ai ragazzi nel pomeriggio e il concerto dell'Eleonora Strino Trio in serata.

Nel Municipio IV si alterneranno laboratori, musica e danza. Tra gli eventi principali il concerto "Sinfonia Porteña" a Villa Damiani e gli spettacoli internazionali di danza al Palacarbonara.

Nel Municipio V protagonista sarà la musica con il concerto "Oltre le note" nella Chiesa di San Michele Arcangelo, lo spettacolo "Pasion y Duende", il concerto dedicato alle colonne sonore del cinema italiano e, venerdì 24 luglio, "Curriculum! È intelligente ma non si applica!" con Michele Mirabella.

Ampio spazio anche alle attività dedicate a bambini e famiglie, con laboratori sulla voce, il movimento, la musica e il teatro, oltre a spettacoli pensati per il pubblico più giovane distribuiti nei diversi quartieri cittadini. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il programma completo e aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.