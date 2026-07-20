Putignano, al via "Calici di libri": cultura e vino si incontrano nelle cantine del territorio

PUTIGNANO - Un brindisi alla letteratura tra i profumi del vino e le eccellenze del territorio. Debutta a, la nuova rassegna ideata dall'per coniugare cultura, enogastronomia e valorizzazione degli autori pugliesi.

Il progetto, articolato in due appuntamenti – a luglio e a settembre – porterà presentazioni di libri direttamente nelle cantine locali, trasformandole in luoghi di incontro e dialogo.

Il primo evento è in programma venerdì 24 luglio presso le Cantine Giovanni Aiello – Enologo per Amore, in Strada Comunale Cacciottoli, a Putignano.

La serata si aprirà alle 19 con l'incontro tra Anna Capra, autrice del romanzo La ragazza dagli occhi grandi (Etabeta, 2025), e Lella Ruccia, consigliera di Parità della Regione Puglia, che dialogheranno sul tema della violenza di genere.

Alle 20 sarà invece protagonista Elvio Carrieri, giovane scrittore barese autore di Poveri a noi (Ventanas, 2024), candidato al Premio Strega 2025 e vincitore del Premio Giorgione Giovani 2025. A conversare con lui sarà il regista teatrale e televisivo Luigi Taccone.

Durante la serata i partecipanti potranno degustare i vini delle Cantine Giovanni Aiello accompagnati dai tarallini offerti da Dolce Bontà.

«Con Calici di libri torniamo in un luogo simbolico della nostra identità, la cantina – spiega il presidente dell'APS Onde Culturali, Luca Laurenzano –. Dopo l'esperienza positiva dell'ultima edizione di San Martino, vogliamo continuare a mettere in dialogo vino e cultura, valorizzando il territorio e i suoi giovani talenti».

L'ingresso all'iniziativa è libero e gratuito.

Tra i protagonisti dell'esordio spicca proprio Elvio Carrieri, classe 2004, il più giovane autore ad essere entrato nella dozzina del Premio Strega. Il suo romanzo Poveri a noi, già tradotto all'estero, racconta una storia di amicizia, violenza e riscatto ambientata in una Bari segnata dalle contraddizioni sociali, offrendo uno sguardo intenso sulle fragilità e sulle relazioni della nuova generazione.



