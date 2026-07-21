'Le Onde del Destino', a Spoleto un Premio che investe sul capitale umano dell'Umbria



Non è soltanto una cerimonia di premiazione, ma un progetto che punta a valorizzare il capitale umano quale leva di crescita culturale, sociale ed economica del territorio. Non è soltanto una cerimonia di premiazione, ma un progetto che punta a valorizzare il capitale umano quale leva di crescita culturale, sociale ed economica del territorio.





Con questa visione nasce "Le Onde del Destino – Premio alle Eccellenze Umbre", iniziativa ideata dalla giornalista, scrittrice ed esperta di comunicazione Ilaria Solazzo, che ne cura la Direzione Artistica.





L'obiettivo è costruire una rete tra professionisti, imprenditori, studiosi, artisti e protagonisti della società civile che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono ogni giorno alla competitività e all'identità dell'Umbria.





Il progetto si fonda sulla convinzione che il merito rappresenti una risorsa strategica per lo sviluppo dei territori. Valorizzare le eccellenze significa infatti favorire la diffusione di buone pratiche, promuovere modelli positivi e rafforzare il dialogo tra cultura, impresa, innovazione e istituzioni.





Ilaria Solazzo

Accanto a Ilaria Solazzo operano due figure che hanno condiviso il percorso organizzativo sin dalle sue prime fasi: il Cavaliere Roberta Testaguzza, punto di riferimento per il coordinamento dell'iniziativa sul territorio umbro e per l'individuazione della sede dell'evento, e la scrittrice Eleonora Benedetti, che ha contribuito allo sviluppo culturale del progetto condividendone valori e visione.





Roberta Testaguzza

Una collaborazione fondata su rapporti di fiducia consolidati, nella convinzione che ogni iniziativa destinata a durare nel tempo debba nascere dalla qualità delle relazioni umane oltre che dalla solidità dell'organizzazione.





Eleonora Benedetti

La conduzione della manifestazione sarà affidata al Maestro Massimo Zamponi, chiamato a guidare una serata che alternerà momenti istituzionali, testimonianze e riflessioni dedicate al valore del merito.





Massimo Zamponi

L'appuntamento è in programma sabato 25 luglio 2026 alle ore 17, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mauri a Spoleto.





Nel corso della manifestazione saranno conferiti riconoscimenti a 26 personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, contribuendo alla crescita dell'Umbria attraverso cultura, imprenditoria, ricerca, arte, comunicazione e innovazione.





Tra i premiati figurano l'Avvocato Italo Tomassoni, il Cavaliere del Lavoro Olga Urbani, la Professoressa Ambra Cenci, l'imprenditore Francesco Loreti Urbani e il Maestro David Pompili, insieme ad altri protagonisti che rappresentano la pluralità e la qualità del tessuto produttivo e culturale regionale.





Più che un riconoscimento, "Le Onde del Destino" si propone come una piattaforma di dialogo tra competenze diverse, con l'ambizione di consolidare una rete stabile di relazioni e progettualità. Un'iniziativa che interpreta il merito non come punto di arrivo individuale, ma come patrimonio collettivo capace di generare valore, rafforzare l'identità territoriale e favorire nuove opportunità di sviluppo.