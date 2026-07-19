Lecce, due incendi tra Frigole e San Cataldo: fiamme vicino al Parco di Rauccio, in azione Canadair ed elicottero

LECCE - Momenti di grande apprensione nel pomeriggio sul litorale di Lecce, dovesono divampati tra le marine di, in un’ampia area caratterizzata da vegetazione e macchia mediterranea, a ridosso dele nelle vicinanze di

Le colonne di fumo, visibili anche a diversi chilometri di distanza, hanno richiesto un importante dispiegamento di forze per contenere l’avanzata delle fiamme, favorite dalle alte temperature e dal vento.

Il rogo più vasto ha interessato una porzione di territorio all’interno della zona militare di Torre Veneri, con un fronte di fuoco che avrebbe raggiunto una lunghezza di circa un chilometro e mezzo, rendendo più difficili le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da mezzi antincendio terrestri, mentre un Canadair ha effettuato diversi lanci d’acqua sulle aree maggiormente colpite. In azione anche un elicottero della Protezione Civile dotato del sistema Bambi Bucket, utilizzato per raggiungere i punti più impervi.

Le attività sono coordinate con il supporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile e della Polizia Locale, impegnati nella gestione dell’emergenza, nel monitoraggio dell’area e nella tutela della sicurezza.

L’attenzione resta alta per evitare che il fuoco possa raggiungere il patrimonio naturale del Parco di Rauccio, uno degli ambienti più preziosi della costa salentina, con boschi, aree umide e habitat di particolare interesse ambientale.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Restano da chiarire le cause dei due incendi e l’entità dei danni provocati.