Bari, controlli sui monopattini elettrici: 37 sanzioni della Polizia Locale
BARI - Controlli a tappeto sui monopattini elettrici a Bari. La Polizia Locale ha effettuato numerosi accertamenti in tutta la città nel pomeriggio di ieri, proseguendo fino a tarda serata, riscontrando diverse violazioni alle norme di circolazione.
Sono state complessivamente 37 le sanzioni contestate. Nel dettaglio, gli agenti hanno rilevato:7 casi di circolazione senza assicurazione;
4 conducenti con un passeggero a bordo, in violazione del divieto di trasporto di altre persone;
11 persone alla guida senza casco;
6 monopattini privi del “targhino” identificativo;
9 episodi di circolazione contromano o controsenso.
La Polizia Locale ha annunciato che i controlli proseguiranno quotidianamente su tutto il territorio cittadino, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e aumentare la sicurezza stradale.
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