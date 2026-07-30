Tropico al Levante Arena: una serata tra elettronica e poesia contemporanea





GIOVINAZZO - Mercoledì 5 agosto al Levante Arena di Giovinazzo (Ba) si terrà il concerto di Tropico, uno degli artisti che ha ridefinito il suono del pop italiano negli ultimi anni, sia come cantante che come autore, ottenendo diversi riconoscimenti ufficiali, tra cui una Targa Tenco, un Premio “Giancarlo Bigazzi”, un Marcel Bezençon Awards e sei Siae Music Awards.Dopo il primo appuntamento che ha inaugurato la stagione estiva dell’area concerti immersa nella natura e affacciata sul Mar Adriatico – un debutto segnato dal grande riscontro di pubblico che ha applaudito lo spettacolo dell’attore Vincenzo Salemme – il Levante Arena è pronto a riaprire le proprie porte ospitando un appuntamento dedicato alla musica: Tropico, il progetto solista di Davide Petrella, tra i cantautori e autori più influenti della musica italiana contemporanea.Dopo gli esordi con la band Le Strisce, Petrella avvia un percorso personale che fonde melodia napoletana, funk ed estetica pop moderna, imponendosi come una delle voci e delle penne più riconoscibili della scena nazionale. Nel corso del suo percorso artistico, Petrella ha scritto brani di grande successo per artisti come Cremonini, Elisa, Elodie, Jovanotti, Calcutta, Geolier, Lazza, Marracash, Marco Mengoni, Sfera Ebbasta, The Kolors e Tony Effe, diventando uno degli autori più richiesti e premiati del panorama italiano. Come Tropico ha pubblicato tre album molto apprezzati da critica e pubblico: “Non esiste amore a Napoli” (2021), “Chiamami quando la magia finisce” (2024) e “Soli e disperati nel mare meraviglioso” (2025), tutti caratterizzati da una forte identità sonora e da una scrittura emotiva e cinematografica. Nel 2025 ha concluso un tour di grande successo con due date sold-out al Palapartenope di Napoli. Nei primi mesi del 2026 Tropico ha confermato il suo ruolo centrale nella musica italiana partecipando al Festival di Sanremo come autore, firmando i brani “I Romantici” interpretato da Tommaso Paradiso e “Labirinto” interpretato da Luchè, entrambi accolti con grande attenzione da pubblico e critica.I concerti del tour estivo 2026 sono eventi immersivi, narrativi e fortemente identitari, pensati per portare la sua scrittura – già centrale nel pop italiano contemporaneo – dentro contesti scenici di grande suggestione. Sul palco prende forma un live avvolto da un’atmosfera sospesa tra elettronica, radici mediterranee e una poetica moderna che dialoga con il pubblico in modo diretto ed emotivo.La scaletta propone i brani dell’album “Soli e disperati nel mare meraviglioso”, le canzoni più riconoscibili del progetto Tropico e alcuni pezzi della sua produzione napoletana, insieme a qualche sorpresa. È un percorso musicale che valorizza la forza autoriale di Davide Petrella, trasformando ogni data in un’esperienza intensa, contemporanea e profondamente personale. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.: 3355798601: 21.00