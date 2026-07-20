Legge elettorale, Bellomo (FI): "Basta Parlamenti frammentati, il mio emendamento favorisce la governabilità"

BARI - "". Lo afferma il deputato di, capogruppo del partito in Commissione Giustizia, illustrando in un'intervista al quotidiano L'Attacco la proposta di modifica della legge elettorale relativa al calcolo dei voti utili per l'assegnazione del premio di maggioranza.

Secondo Bellomo, il presidente del Consiglio "non viene scelto direttamente dagli elettori", ma riceve soltanto un'indicazione politica, mentre resta il Parlamento a concedere la fiducia al Governo. Per questo motivo, spiega il parlamentare, il premio di maggioranza dovrebbe essere calcolato esclusivamente sui voti ottenuti dalle liste che riescono a entrare nelle Camere.

L'esponente azzurro critica l'attuale meccanismo, sostenendo che consenta di conteggiare anche i voti ottenuti da partiti che non conquistano alcuna rappresentanza parlamentare. "È una distorsione che andava corretta", afferma.

Per Bellomo, la modifica consentirebbe di avere gruppi parlamentari più numerosi e una riduzione della frammentazione politica. "Ci saranno gruppi parlamentari più consistenti e meno micropartiti. Questo renderà più semplice anche la gestione dell'attività delle Camere", conclude il deputato di Forza Italia.