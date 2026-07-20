Incendio nel campo rom di Japigia, evacuati rientrano nelle baracche: 25 persone restano senza casa

BARI - Proseguono gli interventi dopo il vasto incendio che ha colpito il, a Bari. La maggior parte delle persone evacuate ha potuto fare rientro nelle proprie abitazioni, mentrea causa dei danni provocati dalle fiamme.

Il rogo ha distrutto sette baracche, mentre altre due, pur non essendo state interessate direttamente dall'incendio, sono state dichiarate inagibili e sigillate dai Vigili del Fuoco per motivi di sicurezza.

Le persone rimaste senza casa sono state ospitate in tende allestite dai volontari dell'associazione In.Con.Tra. Nel corso della giornata sono rimasti al lavoro anche gli operatori del Pronto Intervento Sociale (PIS) del Comune di Bari e della Protezione Civile, che hanno provveduto al montaggio dei servizi igienici e alla distribuzione di cibo e acqua.

Per la mattinata di lunedì è previsto un sopralluogo del Centro Operativo Comunale (COC), la struttura della Protezione Civile incaricata di coordinare le attività di emergenza, che valuterà la situazione e i prossimi interventi necessari nell'area colpita dall'incendio.