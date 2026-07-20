Raccolta differenziata, dalla Regione Puglia 20 milioni ai Comuni di Taranto, Bari, Brindisi e Foggia

BARI - Laha stanziatoper il potenziamento e il miglioramento del servizio di raccolta differenziata nei Comuni capoluogo di. Le risorse provengono dai fondi

Ad annunciarlo è il consigliere regionale Cosimo Borraccino, che sottolinea come il provvedimento sia stato adottato dalla Regione con il presidente Antonio Decaro e grazie all'azione dell'assessora Debora Ciliento.

L'intervento dà attuazione all'accordo sottoscritto nel novembre 2024, durante la legislatura dell'allora presidente Michele Emiliano, e prevede una distribuzione delle risorse basata su criteri oggettivi, tra cui l'equità demografica e territoriale, la pressione sulla rete di gestione dei rifiuti e il divario nella raccolta differenziata, destinando un maggiore sostegno ai territori con performance più basse.

L'obiettivo è migliorare un servizio considerato strategico per il territorio pugliese. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani fissava infatti il traguardo del 70% di raccolta differenziata, mentre nel 2025 la Puglia si è fermata al 63%.

Secondo Borraccino, il finanziamento consentirà ai quattro principali centri urbani della regione di rafforzare il sistema di raccolta, contribuendo ad avvicinare il raggiungimento dell'obiettivo regionale del 70% e proseguendo il percorso di efficientamento dei servizi pubblici e di tutela dell'ambiente.