Lidl apre il primo supermercato a Terlizzi: 21 nuovi posti di lavoro

BARI -, in viale Federico II di Svevia. Al taglio del nastro ha partecipato anche il sindaco. Con la nuova apertura, l'insegna raggiunge il 16° store tra la città e la provincia di Bari.

Il nuovo supermercato ha portato anche 21 nuove assunzioni, con altrettanti collaboratori che entrano a far parte della squadra Lidl, che in Italia conta oltre 23mila dipendenti.

Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21.30 e la domenica dalle 8 alle 21.

La struttura dispone di un'area vendita di oltre 1.200 metri quadrati ed è stata realizzata secondo gli standard di ultima generazione dell'azienda, con classificazione energetica A4. L'immobile è alimentato interamente da energia proveniente da fonti rinnovabili e dispone di un impianto fotovoltaico da 118 kWp e di sistemi di illuminazione a LED che consentono di ridurre i consumi del 50%.

All'esterno sono disponibili oltre 100 posti auto, con una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici. Lidl ha inoltre realizzato un allargamento stradale di oltre 270 metri quadrati, successivamente ceduto al Comune.

All'interno del supermercato sono presenti il reparto ortofrutta, rifornito quotidianamente, e la panetteria con prodotti dolci e salati. L'offerta comprende i marchi dell'insegna, tra cui Deluxe, Italiamo, Vemondo, Parkside, Crivit e Silvercrest, oltre al programma fedeltà Lidl Plus, che permette di accedere tramite smartphone a sconti personalizzati, promozioni, raccolta punti e volantini digitali.