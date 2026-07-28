'Magnifica Humanitas', l'Enciclica di Leone XIV. La recensione



ALESSANDRA POLITI - ROMA - ​Robert Francis Prevost, primo Papa statunitense della Storia ma con una profonda impronta pastorale maturata in Perù, firma la sua prima enciclica a un anno esatto dall'elezione al soglio pontificio. - ​Robert Francis Prevost, primo Papa statunitense della Storia ma con una profonda impronta pastorale maturata in Perù, firma la sua prima enciclica a un anno esatto dall'elezione al soglio pontificio.





Datata 15 maggio 2026, l'opera esce nel 135° anniversario della "Rerum Novarum" di Leone XIII, di cui raccoglie idealmente il testimone profetico.





​Di fronte alla transizione digitale, il Pontefice pone una domanda radicale: l'humanitas sta innalzando una nuova Torre di Babele o sta edificando una città in cui Dio e l'uomo abitano insieme?





"Magnifica Humanitas" non è solo un documento teologico, ma un vero e proprio manifesto antropologico che affronta la sfida più complessa del nostro secolo: la ridefinizione dell'essere umano nell'epoca dell'Intelligenza Artificiale pervasiva.

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La voce del Papa è limpida, semplice, immediata.





Sviluppato in cinque capitoli fluidi, il testo abbandona il rigido saggismo accademico per adottare uno stile che unisce la profondità della dottrina sociale a un linguaggio quasi poetico.





Leone XIV parla al mondo con la fermezza del pastore e la lucidità dello scienziato sociale.





​I punti cardine ruotano attorno al primato della scintilla divina: l'algoritmo calcola, l'uomo discerne.

Tracciando una linea netta tra efficienza computazionale e coscienza morale, il Papa conia il termine "Tecno-Solitudine" per denunciare l'isolamento generato dall'iper-connessione e il rischio di sostituire le comunità reali con simulazioni relazionali.





​Di qui l'appello formale alle governance mondiali per un'IA strettamente "antropocentrica", progettata per il bene comune e non per il profitto o il controllo sociale.





Il Papa non demonizza la tecnologia – definita anzi "frutto del genio che Dio ha donato all'intelletto umano" – ma attacca frontalmente l'idolatria della macchina: ​«La macchina simula l'empatia, ma non sperimenta la sofferenza; elabora il perdono come variabile, ma non conosce la grazia della misericordia. Confondere l'elaborazione dei dati con la sapienza del cuore è il grande inganno del nostro tempo».





​Uscita nel pieno di una transizione che sta ridisegnando governi ed economie, l'enciclica si posiziona come la bussola morale universale che mancava nel dibattito tecnologico.

Un ponte necessario tra fede e laicità: il richiamo alla "meraviglia dell'umano" è universale e parla a scienziati, filosofi e programmatori, invitando tutti a un umanesimo rinnovato.





​La "Magnifica Humanitas" è un promemoria e un'esortazione: l'essere umano, con le sue fragilità e la sua capacità di amare, resta l'opera d'arte più alta, insostituibile da qualsiasi stringa di codice.

Questa enciclica si impone già come la pietra miliare del pontificato di Leone XIV.

La sua forza sta nel non essersi rifugiata in una condanna tecnofoba del progresso, ma nell'aver rilanciato con coraggio la centralità dell'uomo.

Il progresso è tale solo se rende l'uomo più umano, solo se non lo riduce a un'appendice della macchina.





"Magnifica Humanitas"

LEV (Libreria Editrice Vaticana)

Roma, 2026

pagine 240